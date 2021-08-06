Отмена решения об аресте Дубилета создала проблемы в расследовании дела "Приватбанка", – Сытник

Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об отмене заочного ареста экс-главы правления "Приватбанка" Александра Дубилета негативно повлияет на расследование дела в его отношении о растрате средств банка на 8 млрд грн.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, передает Интерфакс-Украина.

"Недавно у нас было решение апелляции... по одному из фигурантов "Приватбанка". Дело очень чувствительное, к нему приковано большое внимание со стороны и наших международных партнеров", – сказал Сытник.

"Суд фактически отменил заочный арест. Это решение антикорупционного суда, честно говоря, очень болезненно ударило по делу, потому что сейчас мы не знаем, куда двигаться", – добавил глава НАБУ.

По словам Сытника, следует поднять вопрос унификации судебной практики в подобного рода вопросах.

"Следует унифицировать практику направления международно-правовых поручений и вопросов экстрадиции... Сейчас у судов разный подход к решению этих вопросов", – сказал директор Бюро.

Он также высказался за то, чтобы разработать законопроект, который бы регулировал эти правовые нормы.

Как сообщалось, 20 июля Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу адвокатов подозреваемого экс-главы правления "Приватбанка" Александра Дубилета, отменив решение ВАКС о его заочном аресте от 2 июня.

После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Интерпол официальный запрос относительно объявления в розыск экс-главы "Приватбанка" Александра Дубилета.

Дубилет жил в Австрии и сразу же после получения подозрения переоформил свою долю в запустившей проект monobank компании. Сейчас Дубилет утверждает, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны, поэтому он якобы не мог приехать в Украину в связи с карантинным запретом, введенным ранее израильскими властями.

По данным следствия ,в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ "Приватбанк" тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

"Для прикрытия фактической растраты средств "Приватбанка" и придания вида законности этой преступной схеме бывшие топ-менеджеры банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям", – отмечали в НАБУ.