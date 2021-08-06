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Поставки газа из Европы в Украину упали с начала года в 8 раз

Поставки газа из Европы в Украину упали с начала года в 8 раз

Поставки природного газа в Украину из ЕС в январе-июле 2021 года сократились в восемь раз (на 8,05 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,15 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины", передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, основной объем поставок пришелся на июль – 498 млн куб. м. В июне импорт составил 90 млн куб. м, в мае – 8 млн куб. м, в апреле – 77 млн куб. м, в марте – 8 млн куб. м, в феврале – 29 млн куб. м, в январе – 439 млн куб. м.

При этом 93% импортированного за семь месяцев газа было получено виртуальным реверсом из Венгрии и Польши. Виртуальный реверс позволяет операторам ГТС экономить на транспортировке.

В ОГТСУ также отмечают, что остается открытым вопрос о создании виртуальной точки со Словакией. Компания продолжает работать в этом направлении - создана соответствующая рабочая группа с Секретариатом Энергетического сообщества, с ACER.

"Смысл виртуальных точек даже не в экономии, а в расширении возможностей для импорта газа. Фактически мы можем импортировать газ в объемах транзита с помощью виртуального реверса. Это сняло много технических и физических ограничений. Отчасти успех закачки в хранилища прошлого года состоялся благодаря виртуальным точкам. Большую часть газа Украина импортировала через виртуальный реверс, поэтому крайне важно сохранение транзита газа через Украину и после 2024-го", - отметил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщалось, поставки природного газа в Украину в 2020 года увеличились на 12% (на 1,7 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 15,9 млрд куб. м. В том числе со стороны Словакии поступило 10,2 млрд куб. м газа, Венгрии – 4,2 млрд куб. м, Польши – 1,5 млрд куб. м. При этом 45% объемов импортированы "виртуальным реверсом" (backhaul), ставшим доступным с начала 2020 года.

Согласно отчету НКРЭКУ, чистый импорт природного газа в Украину в 2020-м составил 9,243 млрд куб. м, что на 20% меньше, чем в 2019-м (11,554 млрд куб. м).

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. С 1 января 2020 года получил статус лицензированного оператора.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7924) імпорт (2314) Оператор ГТС (453)


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Топ коментарі
+11
А на зоне жрачка вообще бесплатная))) Прикинь))) И кормят регулярно) Хочешь на кацапию, никто не держит)
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07.08.2021 02:53
+6
Виртуальный реверс позволяет операторам ГТС экономить на транспортировке.



- оператори мають економію, але споживачі оплачують перекачку у повному обсязі + пдв
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06.08.2021 17:34
+4
Віртуальний реверс, віртуальний газ, віртуальний президент, віртуальна влада.....
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06.08.2021 21:42
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Как может сократиться то чего нет?
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06.08.2021 15:13 Відповісти
Читай, лжешевченко. При этом 93% импортированного за семь месяцев газа было получено виртуальным реверсом из Венгрии и Польши. Виртуальный реверс позволяет операторам ГТС экономить на транспортировке.Источник: https://biz.censor.net/n3281266
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06.08.2021 15:21 Відповісти
Напевно Александр Шевченко f0718023 бот, з тих які збігаються дати "отлуп"/срєзать...
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07.08.2021 13:13 Відповісти
А что такое ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕВЕРС🙂？ Просто....для развития спрашиваю....
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08.08.2021 20:07 Відповісти
короче, сильно стали незалежни от расеи, только народ платит в 5 раз дороже, за тоже
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06.08.2021 17:34 Відповісти
А на зоне жрачка вообще бесплатная))) Прикинь))) И кормят регулярно) Хочешь на кацапию, никто не держит)
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07.08.2021 02:53 Відповісти
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07.08.2021 11:18 Відповісти
Виртуальный реверс позволяет операторам ГТС экономить на транспортировке.



- оператори мають економію, але споживачі оплачують перекачку у повному обсязі + пдв
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06.08.2021 17:34 Відповісти
Не зовсім так. Основні сховища газу знаходяться в західних регіонах України. Тому доставка туди необхідна. Потім цей газ зберігається, в разі потреби піднімається і знову доставляється до споживачів в різні регіони країни. При цьому як при зберіганні, так і при доставці витрачається чимало газу. (наприклад наразі в сховищах більше 17 млрд м3 газу (хоча він і не весь належить Україні). З цієї кількості непідйомними ( фактично вічний залишок) - близько 5 млрд. м3. Україна виграє на віртуальному реверсі лише в тій мірі, що газ не йде через всю країну в Угорщину, а потім не повертається назад до сховищ газу).
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06.08.2021 18:30 Відповісти
правильной дорогой идем товарищи, сказал сусанин
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06.08.2021 17:34 Відповісти
Якщо в Європі виник дефіцит газу, чому вони будуть продавати його Україні?
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06.08.2021 18:32 Відповісти
Фермер, при товарищах, ты бы баланду в зауральских епенях хлебал)))
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07.08.2021 02:56 Відповісти
Віртуальний реверс, віртуальний газ, віртуальний президент, віртуальна влада.....
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06.08.2021 21:42 Відповісти
Смотря с чем сравнивать. Вон кацапы с развала совка уже 30 лет продают лярды газа, нефти, полезных ископаемых и т.д., а живут если не хуже, то точно не лучше "голожопых" украинцев. Поэтому дело такое.....
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07.08.2021 10:22 Відповісти
Зато у них есть кацманавты, а у нас нет.
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08.08.2021 23:07 Відповісти
Что-то в последнее время и строчки невозможно найти об добыче газа в Украине.
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07.08.2021 10:28 Відповісти
За весь час існування незалежної України чомусь ні одна влада не приділяла уваги власному видобутку газу.Враховуючи ******* реалі -це вже граничить з навмисним нанесенням свідомої шкоди державі .Це питання виживання нації.ЧОМУ ЦЕ ПИТАННЯ НЕ РОЗГЛЯДАЄТЬМСЯ ДО ЦЬОГО ЧАСУ НА ВИЩОМУ ПОЛІТИЧНОМУ РІВНІ!!!?
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07.08.2021 11:15 Відповісти
РНБО не до газу. Вони ніяк контрабанду не поділять.
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08.08.2021 23:06 Відповісти
В Словакии, Венгрии или Польше газ выдобувають? Это что-то новое.
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07.08.2021 11:18 Відповісти
Откровенно грабят без зазрения совести
И ничего
Только смеются в наглую
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07.08.2021 19:24 Відповісти
Хто небудь може пояснити,чому Україна,яка займає друге місце в Европі по запасам природного газу (280 млрд.кубометрів), повинна купувати цей газ в тій же Европі,замість того,щоб ним успішно торгувати?
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08.08.2021 11:47 Відповісти
Бо вона продає свій газ Європі, вірніше, "хваткі хлопці".
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09.08.2021 07:05 Відповісти
Це нас так заздалегідь готують до підвищення ціни у 8 разів?
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09.08.2021 07:46 Відповісти
Еще недавно Украинская промышленность и население потребляли 70 млр.куб. газа в год, в 2020 - 9 млр. куб., и никакого дифсита. Или нас уже 5 млн. в стране и промышл. осталось 15%, или нам впаривают свой, родной Украинский, до 50 млр.,но по европейским ценам.
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09.08.2021 11:09 Відповісти
Яке "дивне" засилля нульовок та щойно вилуплених ко-ко в даній темі... Кацапи такі примітивні, вважають, що так "вдало" замаскувались, але копита та роги стирчать.
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09.08.2021 12:25 Відповісти

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