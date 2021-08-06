Поставки газа из Европы в Украину упали с начала года в 8 раз

Поставки природного газа в Украину из ЕС в январе-июле 2021 года сократились в восемь раз (на 8,05 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,15 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины", передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, основной объем поставок пришелся на июль – 498 млн куб. м. В июне импорт составил 90 млн куб. м, в мае – 8 млн куб. м, в апреле – 77 млн куб. м, в марте – 8 млн куб. м, в феврале – 29 млн куб. м, в январе – 439 млн куб. м.

При этом 93% импортированного за семь месяцев газа было получено виртуальным реверсом из Венгрии и Польши. Виртуальный реверс позволяет операторам ГТС экономить на транспортировке.

В ОГТСУ также отмечают, что остается открытым вопрос о создании виртуальной точки со Словакией. Компания продолжает работать в этом направлении - создана соответствующая рабочая группа с Секретариатом Энергетического сообщества, с ACER.

"Смысл виртуальных точек даже не в экономии, а в расширении возможностей для импорта газа. Фактически мы можем импортировать газ в объемах транзита с помощью виртуального реверса. Это сняло много технических и физических ограничений. Отчасти успех закачки в хранилища прошлого года состоялся благодаря виртуальным точкам. Большую часть газа Украина импортировала через виртуальный реверс, поэтому крайне важно сохранение транзита газа через Украину и после 2024-го", - отметил глава ОГТСУ Сергей Макогон.

Как сообщалось, поставки природного газа в Украину в 2020 года увеличились на 12% (на 1,7 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 15,9 млрд куб. м. В том числе со стороны Словакии поступило 10,2 млрд куб. м газа, Венгрии – 4,2 млрд куб. м, Польши – 1,5 млрд куб. м. При этом 45% объемов импортированы "виртуальным реверсом" (backhaul), ставшим доступным с начала 2020 года.

Согласно отчету НКРЭКУ, чистый импорт природного газа в Украину в 2020-м составил 9,243 млрд куб. м, что на 20% меньше, чем в 2019-м (11,554 млрд куб. м).

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. С 1 января 2020 года получил статус лицензированного оператора.