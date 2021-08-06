В Киеве на два месяца ограничат движение по проспекту на Оболони из-за ремонта

В Киеве с 7 августа по 26 сентября частично ограничат движение по проспекту Героев Сталинграда.

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Начинается масштабный капитальный ремонт ул. Героев Сталинграда. На первом этапе будут работать на участке от ул. Приозерной до ул. А. Архипенко (в направлении ст. М. "Оболонь")", – уточнили в "Киевавтодоре".

В рамках работ на магистрали планируют обновить систему дождевой канализации, обустроить новую основу проезжей части и асфальтовое покрытие.

Кроме того, на проспекте появятся велодорожки и обновленные тротуары.