В Киеве на два месяца ограничат движение по проспекту на Оболони из-за ремонта
В Киеве с 7 августа по 26 сентября частично ограничат движение по проспекту Героев Сталинграда.
Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".
"Начинается масштабный капитальный ремонт ул. Героев Сталинграда. На первом этапе будут работать на участке от ул. Приозерной до ул. А. Архипенко (в направлении ст. М. "Оболонь")", – уточнили в "Киевавтодоре".
В рамках работ на магистрали планируют обновить систему дождевой канализации, обустроить новую основу проезжей части и асфальтовое покрытие.
Кроме того, на проспекте появятся велодорожки и обновленные тротуары.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль