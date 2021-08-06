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В Киеве на два месяца ограничат движение по проспекту на Оболони из-за ремонта

В Киеве на два месяца ограничат движение по проспекту на Оболони из-за ремонта

В Киеве с 7 августа по 26 сентября частично ограничат движение по проспекту Героев Сталинграда.

Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Начинается масштабный капитальный ремонт ул. Героев Сталинграда. На первом этапе будут работать на участке от ул. Приозерной до ул. А. Архипенко (в направлении ст. М. "Оболонь")", – уточнили в "Киевавтодоре".

В рамках работ на магистрали планируют обновить систему дождевой канализации, обустроить новую основу проезжей части и асфальтовое покрытие.

Кроме того, на проспекте появятся велодорожки и обновленные тротуары.

В Киеве на два месяца ограничат движение по проспекту на Оболони из-за ремонта 01

Автор: 

дороги (1569) Київ (4678) ремонт (1471) Київавтодор (160)


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