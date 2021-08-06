Госпредприятие Минкульта потратит 10 миллионов на видеоролики о праздновании Дня Независимости

Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" Министерства культуры и информационной политики 4 августа заключило соглашение с ООО "Лайт Коммуникейшн" на съемку видео за 9,8 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году компания снять серию из 28 документальных фильмов о праздновании 30-й годовщины независимости Украины. В том числе нужно создать 26 игровых видеороликов по 60 секунд, игровой видеоролик на 90 секунд, а также документальный фильм на 26 минут.

Серия роликов должна раскрывать День Независимости Украины как праздник всей нации, акцентируя внимание на концепции единства, многолетнем цивилизационном развитии украинского народа и нашей государственности, а также историческом процессе восстановления Независимости.

Ролики должны представить Украину через жителей разных областей – реальных людей, которые решают, соревнуются, любят, ставят амбициозные цели.

В документальном фильме с помощью динамического сочетания кадров из разных областей, портретов представителей различных областей и закадрового текста будут произноситься слова, что Украина – это МЫ.

Закупку провели без торгов, по переговорной процедуре, указав основанием для этого "заключение договора с победителем архитектурного или художественного конкурса". А компания-победитель ранее выиграла художественный конкурс.

Также заказчик сослался на постановление Кабмина №736 "Некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины" от 15 июля 2021 года. Это постановление включает госпредприятие Минкульта в список заказчиков, которым можно все это закупать по переговорной процедуре в соответствии с недавними изменениями в закон "О публичных закупках".

Учредителями столичной компании "Лайт Коммуникейшн" является Виталий Шаповаленко и директор Евгений Высоковский. Последний также владеет столичными ООО "Рекламное агентство "АВ Медиа ООН" сам и ООО "Виктория Яхт Тревел" вместе с Еленой Высоковской и Ларисой Саньковых.

По данным "YouControl", ранее компанией-победителем тендера владел и руководил Сергей Илюхин из Макеевки.

Всего с 2019 года она получила государственных подрядов на 21,76 млн грн. В частности 1,07 млн грн на рекламу для КП "Центр публичной коммуникации и информации" Киевсовета, причем тогда единственным конкурентом был ФЛП, который указывал тот же номер, что и фирма.

Как сообщалось, 29 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешается закупка в обход тендеров работ по сооружению Большой кольцевой дороги вокруг Киева, а также по строительству инфраструктурных объектов на 5,3 млрд грн под видом подготовки к празднованию 30-й годовщины Независимости.

Кабинет министров уже внес в План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины расходы на реализацию инфраструктурных проектов на сумму около 5,3 млрд грн, что позволит провести эти закупки без открытых тендеров. При этом сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн из общей сметы Плана мероприятий.