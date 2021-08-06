Фонд госимущества выставил на продажу колонию в Одессе со сниженной вдвое ценой

После неудачного повторного аукциона региональное отделение Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях выставило имущество Южной исправительной колонии №51 в Одессе на торги со сниженной вдвое стартовой ценой.

Согласно данным в системе "Prozorro.продажи", прием заявок от потенциальных покупателей заканчивается 3 сентября, а сами торги пройдут 6 сентября, передает Liga.net.

Цена лота снижена с начальных 223,25 млн грн до 111,6 млн грн.

Объектом приватизации является не вся колония, а только ее часть: 72 объекта и внутренняя сеть связи. Здания и сооружения находятся в полуразрушенном состоянии и уже не могут быть использованы по назначению.

На земельном участке площадью почти шесть гектаров также размещаются другие здания, которые не входят в состав объекта приватизации.

Одесская ОГА уже предоставила согласие на разделение земельного участка.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества выставил на продажу бывшую Южную исправительную колонию в конце мая, однако два первых аукциона окончились безрезультатно. Объект состоит из инженерных сетей и зданий общей площадью 52,47 тыс. кв. м, которые расположены на земельном участке в 5,98 га. Стартовая цена объекта составляет 223,25 млн грн.

Отмечалось, что учреждение исполнения не функционирует с июня 2019 года. С того момента территория приходит в упадок, а государство тратит на ее содержание ежегодно более 18 млн грн.

Напомним, пока что единственным успешным кейсом в рамках "Большой распродажи тюрем" остается продажа бывшей львовской колонии №48.

В частности, ООО "Девелопмент инжиниринг сервис" за 377,5 млн грн выкупило производственные и другие специализированные здания и сооружения колонии общей площадью 38,97 тыс. кв. м, расположенные на участке 10,67 га.

Кроме того, ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар" за 30 млн грн выкупило второй лот, состоявший из отдельного имущества колонии, расположенного на участке площадью 0,9574 га.