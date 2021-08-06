Итоги недели: Новый комбинат Ахметова, подарок от МВФ и бизнес "радикала" Ляшко

Главные новости экономики за неделю 2 - 6 августа.

ФИНАНСЫ

Украина получит $2,7 миллиарда от МВФ без выполнения условий

Совет управляющих МВФ утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) среди стран-членов Фонда на сумму, эквивалентную $650 млрд. В том числе Украина получит около $2,7 млрд. Ожидается, что средства поступят до конца августа.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Україна без реформ отримає $2,7 млрд від МВФ

Резервы Нацбанка выросли до $29 миллиардов

По состоянию на 1 августа международные резервы Украины составили $28,95 млрд, увеличившись за месяц на 2,1%, преимущественно благодаря размещению Минфином евробондов на $500 млн, сообщили в Национальном банке.

Украинцы рекордно увеличили продажу и покупку наличной валюты

Объем продажи населением валюты в июле 2021 года вырос до $2,07 млрд, тогда как покупка увеличилась до $1,78 млрд. Согласно данным Национального банка, оба этих значения являются рекордными за время ведения соответствующей статистики.

Остатки средств на едином казначейском счете упали ниже 10 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 августа составили 9,88 млрд грн, что на 522 млн грн меньше, чем на начало июля, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Минфин отчитался о перевыполнении плана доходов госбюджета на 25 миллиардов

Доходы общего фонда госбюджета за январь-июль 2021 года составили 581,5 млрд грн, что на 4,6% или на 25,3 млрд грн больше росписи, сообщил Минфин. В то же время расходы бюджета отстают от плана на 7,7%, что позволяет сдерживать дефицит на фоне недовыполнения плана заимствований на 25,3%.

Спрос на облигации внутреннего займа на аукционах Минфина упал до 1,9 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 1,89 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $76 миллионов

Национальный банк за период со 2 по 6 августа сократил покупку валюты на межбанковском рынке $76,3 млн. Тем временем официальный курс гривни незначительно снизился с 26,8168 грн/$ в начале недели до 26,8364 грн/$ по итогам торгов в пятницу.

Банки получили за полгода 30 миллиардов прибыли, – НБУ

В январе-июне 2021 года банки получили 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем в первом полугодии прошлого года (23,8 млрд грн), свидетельствуют данные Нацбанка. Самым прибыльным вновь стал государственный "Приватбанк" с показателем в 11,6 млрд грн.

МАКРОЭКОНОМИКА

Минэкономики оценило рост ВВП Украины за полгода в 1%

Министерство экономики оценивает рост ВВП Украины в первом полугодии 2021 года в 1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя предварительно министерство ожидало роста украинской экономики за указанный период на 1,9%.

ВЛАСТЬ

Зеленский назначит бывшего "регионала" Кинаха главой социально-экономического совета

Президиум Национального трехстороннего социально-экономического совета по итогам конкурса предложил президенту Владимиру Зеленскому назначить его председателем Анатолия Кинаха. Глава государства дал понять, что против этого назначения не возражает, но соответствующий указ пока не подписал.

Кинах в 2001-2002 годах возглавлял Кабмин, в 2006 году избрался в парламент от партии "Наша Украина" Виктора Ющенко, но уже в 2007 году среди других так называемых "тушек" перешел во фракцию "Партии регионов" Виктора Януковича, нардепом от которой оставался вплоть до бегства экс-президента в РФ.

Еврокомиссия обновила рекомендации Украине для сохранения безвиза с ЕС

Украина в целом соответствует критериям для безвизового режима с ЕС, однако должна прилагать больше усилий для борьбы с коррупцией, отмыванием денег и организованной преступностью, говорится в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвиза.

Кабмин назначил Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры Кубракова

Кабинет министров назначил заместителем министра инфраструктуры сокращенного из "Укроборонпрома" бывшего нардепа от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найема. Заместителями министра Александра Кубракова также стали Василий Шкураков и Анатолий Комирный.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин передал "Нафтогазу" пять государственных ТЭЦ

Кабинет министров передал "Нафтогазу" пять государственных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ): Херсонскую, Днепровскую, Криворожскую и Одесскую ТЭЦ, а также госпредприятие "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

Нацкомиссия приняла три решения для стабилизации цен на рынке электроэнергии

НКРЭКУ приняла три решения с целью стабилизации ситуации на рынке электроэнергии: уменьшила объем закупки электроэнергии операторами сетей на "рынке на сутки вперед" (РСВ) до 30%, уравняла прайс-кэпы на балансирующем рынке до уровня РСВ и отменила блочные заявки от генерации на РСВ.

Регулятор надеется, что эти решения помогут стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии. Цены на нем взлетели в начале августа после того, как НКРЭКУ повысила предельные цены (price caps) на РСВ и внутрисуточном рынке на 50-60%.

Цены на газ в Европе подскочили выше $540 за тысячу кубометров после сокращения поставок "Газпромом"

Цены на газ на европейских биржах обновили многолетний максимум, превысив $540 за тысячу кубометров после публикации данных о масштабах аварии на заводе "Газпрома", которая повлекла сокращение поставок по газопроводу "Ямал-Европа".

Росту цен способствует также то, что в начале недели российский "Газпром" фактически остановил закачку газа в крупнейшие подземные хранилища Европы, заполненность которых находится на минимальном уровне за последние годы.

Поставки газа из Европы в Украину упали с начала года в 8 раз

Поставки природного газа в Украину из ЕС в январе-июле 2021 года сократились в восемь раз (на 8,05 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,15 млрд куб. м, сообщил Оператор ГТС Украины. Основной объем поставок пришелся на июль – 498 млн куб. м.

Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на август

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на август цену на газ для 600 тысяч потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 11,78 грн за кубометр (с НДС, но без доставки), что выше июльского тарифа на 73 копейки за кубометр.

Долг за электроэнергию по "зеленому тарифу" достиг 20 миллиардов

Задолженность перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" продолжает увеличиваться и по состоянию на 1 августа достигла 19,6 млрд грн, свидетельствуют данные госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Угольный трейдер Ахметова увеличил прибыль за полгода до 1,8 миллиарда

Компания "ДТЭК Трейдинг" их группы ДТЭК Рината Ахметова, которая занимается поставками угля, за первое полугодие 2021 года получила 1,8 млрд грн прибыли против 1,9 млрд грн убытка за аналогичный период 2020 года.

Прибыль Оператора ГТС упала вдвое из-за долгов облгазов

"Оператор ГТС" по итогам работы в первом полугодии 2021 года получил 5,6 млрд грн чистой прибыли, по сравнению с прибылью в размере 13,1 млрд грн за аналогичный период прошлого года. На снижение прибыли повлияли долги обл- и горгазов на общую сумму около 10 млрд грн.

"Нафтогаз" отказался продлить контракт с главой своей компании по поставкам газа населению

Контракт с директором ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максимом Рабиновичем завершился и не был продлен. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Отто Ватерландера, продлевать контракт отказался глава компании Юрий Витренко.

ТРАНСПОРТ

СБУ вернула Министерству инфраструктуры захваченный рейдерами реестр моряков

СБУ завершила передачу Министерству инфраструктуры Государственного реестра документов моряков, который находился под контролем третьих лиц, использовавших этот ресурс для коррупционных схем. Однако возобновление работы реестра может занять до двух месяцев.

В июле СБУ обнародовала данные о том, что государственный электронный реестр документов моряков контролировали посторонние лица, что позволило им организовать схему выдачи документов за взятки, общая сумма которых достигала $150 миллионов в год.

Цены на автогаз в крупных сетях АЗС выросли до нового рекорда

За неделю с 30 июля по 6 августа средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла еще на 28 копеек за литр – до 17,14 грн/л, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. При этом цены автогаза в сетях премиум-сегмента достигли отметки 18 грн за литр.

Минэкономики повысило предельные цены на бензин

Минэкономики обновило данные, на основании которых устанавливаются предельные цены на бензин и дизтопливо на АЗС. По сравнению с концом июля цена бензина выросла на 22 копейки, а дизтоплива – уменьшилась на 1 копейку. В тот же день розничные сети АЗС повысили цены на бензины.

Кабмин разрешил перечислить 100% предоплаты за строительство мостов через Днепр и Днестр

Кабинет министров разрешил предоплату в размере 100% при строительстве мостов черед Днепр в Запорожье и Кременчуге, а также через Днестр на границе с Молдовой. На строительство первых двух мостов в 2021 году запланировано финансирование в объеме 1,6 млрд грн.

КОРПОРАЦИИ

"Метинвест" Ахметова подписал договор о покупке Днепровского меткомбината за 9,2 миллиарда

Группа "Метинвест" Рината Ахметова через ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), приобрела целостный имущественный комплекс (ЦИК) ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), входившего в группу ИСД, за 9,17 млрд грн.

Холдинг Ахметова был единственным претендентом на имущество комбината, которым фактически управлял с 2017 года, выкупив за это время доменные печи ДМК. "Метинвест" также планирует вернуть часть уплаченных на аукционе денег в счет погашения долгов комбината.

Злочевский переписал свой газовый бизнес в Украине на дочерей

Экс-министр экологии и природных ресурсов времен Януковича Николай Злочевский переоформил газодобывающие активы в Украине на своих дочерей. Уже после этого одна из фирм Злочевского получила разрешение АМКУ на покупку компании, владеющей тремя лицензиями на добычу газа на Луганщине.

Суд вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа

Хозсуд запорожской области по иску САП принял решение вернуть в собственность государства 49% акций ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", которые принадлежали офшорной компании Дмитрия Фирташа. Адвокаты олигарха уже пообещали подать апелляцию на это решение.

Компании Коломойского спустя шесть лет вернули "Укрнафте" 30% долга за нефть на 7,6 миллиарда

"Укрнафта" смогла получить 2,3 млрд грн из общей суммы долга в 7,5 млрд грн за нефть, бесплатно переданную в 2015 году ряду связанных с Игорем Коломойским компаний, сообщил глава "Укрнафты" Олег Гез, который в прошлом году рассрочил уплату этого долга еще на 3-6 лет.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

У экс-нардепа Олега Ляшко нашли бизнес по вывозу древесины

Глава "Радикальной партии" и бывший народный депутат Олег Ляшко в марте 2021 года стал совладельцем деревообрабатывающей компании "Синегри", которой он владеет вместе с другим скандально известным "радикалом" Олегом Аверьяновым, выяснили журналисты проекта "Слідство.Інфо".

НАБУ сообщило о подозрении главе Харьковского облсовета от партии Зеленского

НАБУ сообщило о подозрении председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну (фракция "Слуга народа") в получении взятки в размере 1,05 млн грн за сохранение на должности директора коммунального предприятия. Суд избрал для него меру пресечения в виде залога в размере 3 млн грн.

Ранее, в июле, НАБУ задержало по этому же делу заместителя главы Харьковского областного совета Андея Малыша, который избрался в облсовет по спискам партии "ОПЗЖ", а также адвоката.

Власти России завели новое уголовное дело против Коломойского за захват "Укртатнафты"

МВД РФ возбудило новое уголовное дело в отношении Игоря Коломойского, а также его бизнес-партнеров, которых российские силовики обвиняют в организации преступного сообщества, похитившего в 2007 году у "Татнефти" продукцию в процессе захвата контроля над "Укртатнафтой".

Новое дело может понадобиться "Татнефти" для международных арбитражей против олигарха, которые ранее отказывались рассматривать иски татарстанской компании в связи с истечением сроков давности по предыдущему делу против Коломойского в РФ.