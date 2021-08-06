Фонд госимущества снизил цену на исправительную колонию под Киевом в 2 раза

Фонд государственного имущества (ФГИ) назначил на 27 августа повторный онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№132)", который находится в пгт Коцюбинское Киевской области.

Как сообщает пресс-служба ФГИ, объект выставляется на торги в рамках совместного с Минюстом проекта "большая приватизация тюрем".

Стартовая цена актива снижена вдвое и установлена на уровне 110,11 млн грн.

Общая площадь актива – 28,14 тыс. кв. м, размер земельных участков – 8,3 га. К объекту приватизации подведены коммуникации: водоснабжение, канализационная система, система электроснабжения осуществляется двумя подстанциями 700 и 490 кВт.

Согласно сообщению, Ирпенская колония – неработающая учреждение, но государство продолжает тратить ее содержание около 10 млн грн в год.

"Вместе с тем, объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Учреждение находится на расстоянии всего 6 км от столичной станции метро "Академгородок". Будущий инвестор также сможет обеспечить удобную логистику благодаря железной дороге, которая находится рядом. Ирпенский исправительный центр граничит с новым жилым комплексом", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, имущественный комплекс Ирпенского исправительного центра (№132), который расположен в центре пгт. Коцюбинское неподалеку от станции киевского метро "Академгородок" был первым объектом, выставленным на продажу в рамках так называемой "большой приватизации тюрем". Стартовая цена объекта составляла 220,2 млн грн, но покупателей найти не удалось.