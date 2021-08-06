НКРЭКУ пересмотрела тарифы для 13 операторов системы распределения и 16 поставщиков

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пересмотрела тарифы на услуги по распределению электрической энергии для 13 операторов системы распределения и тарифы на универсальную услугу для 16 поставщиков, после проведения проверок по дополнительно полученному/недополученному доходу.

Соответствующее решение было принято на заседании 6 августа, передает ExPro.

Обновленные тарифы для некоторых операторов и поставщиков будут действовать с 1 сентября 2021 года.

Операторы системы распределения, которые получили новые тарифы с 1 сентября: ЧАО "Волыньоблэнерго", ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Львовоблэнерго", АО "Николаевоблэнерго", ЧАО "Ривнеоблэнерго", АО "Сумыоблэнерго", ОАО "Тернопольоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго", АО "Херсоноблэнерго", АО "Укрзализныця".

Поставщики универсальных услуг, которые получили новый тариф с 1 сентября: ООО "Энера Винница", ООО "Волиньэлектросбыт", ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания", ООО "Закарпаттяэнергосбыт", ООО "Запоріжжяелектропостачання", ООО "Киевские энергетические услуги", ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания", ООО "Кировоградская областная ЭК", ООО "Львовэнергозсбыт", ООО "Николаевская электроснабжающая компания", ООО "Полтаваэнергосбыт", ООО "Прикарпатэнерготрейд", ЧАО "Харьковэнергосбыт", ООО "Черкасиэнергосбыт", ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания", ООО "Энера Чернигов".

В свою очередь Министерство энергетики призвало НКРЭКУ принять меры, направленные на недопущение снижения объема выполнения предусмотренных инвестиционными программами мероприятий, в частности, в части повышения надежности работы электрических сетей, и усилить контроль за качеством их выполнения.

В общий перечень мероприятий, необходимых для обеспечения готовности всех объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, отнесено выполнение операторами системы передач и систем распределения: