СБУ открыла около тысячи уголовных дел о коррупиции за полтора года

В течение 2020 года и шести месяцев 2021 года по результатам работы Службы безопасности было открыто 963 уголовных производства и объявлено о подозрении 1294 субъектам коррупционных преступлений.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передает пресс-центр ведомства.

По его словам, речь идет о 803 преступлениях, таких как получение взятки, злоупотребление властью, присвоение и растрата имущества и другое. Также сообщено о подозрении 336 должностным лицам, а 39 чиновников уже осуждены.

Кроме того, по материалам СБУ о подозрении сообщили еще 345 лицам, приравнивающимся к чиновникам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые выполняют организационно-распорядительные обязанности в компаниях частного права. 54 таких лица уже осуждены.

Также Баканов отметил, что значительное внимание уделяется противодействию коррупции в правоохранительной и судебной системах. В частности, объявлено о 614 подозрениях сотрудникам налоговых и таможенных органов, Нацполиции и Нацгвардии, оборонной сферы, миграционной и исполнительной служб, Минобороны и ГСЧС.



Глава СБУ добавил, что спецслужба нейтрализовала 36 организованных преступных группировок, в деятельности которых участвовали чиновники разных уровней.