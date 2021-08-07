Часть транша МВФ в $2,7 миллиарда буден направлена на подушку безопасности Украины, – советник Зеленского

Украина использует новый транш Международного валютного фонда в размере $2,7 млрд, чтобы стимулировать экономическое развитие в средней и долгосрочной перспективе.

Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире "Украина 24".

"Сейчас дискуссия продолжается. Но как я понимаю ситуацию, часть этих средств может быть заведена в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году", – сказал он.

По словам Устенко, речь идет об использовании этих средств не на текущее потребление, а для стимулирования экономического развития в стране в среднем и долгосрочном периоде времени.

"А это значит, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", – сказал советник президента.

Устенко пояснил, с точки зрения этого дополнительного эффекта, который обеспечивает устойчивый экономический рост, "это означает, что средства можно использовать на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой или стимулированием отечественных производителей, например, по поводу машиностроения".

Ранее сообщалось, что Совет управляющих МВФ утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) среди стран-членов Фонда на сумму, эквивалентную $650 млрд для пополнения мировых ресурсов ликвидности.

Отмечается, что общее распределение СПЗ вступит в силу 23 августа 2021 года. Они будут переведены странам-членам МВФ пропорционально их существующим квотам в Фонде. В том числе Украина получит около $2,7 млрд. Ожидается, что средства поступят до конца августа.