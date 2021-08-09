Власти Львова смогли сэкономить всего 1% при закупке школьных автобусов на 43 миллиона

Победителем тендера на поставку в адрес Львовской облгосадминистрации 23 школьных автобусов признан один из двух участвовавших в нем дилеров АО "Черкасский автобус", предложивший автобусы за 43,24 млн грн при ожидаемой сумме закупки 43,7 млн грн.

Согласно результатам прошедшего 9 августа аукциона в системе публичных закупок ProZorro, победителем стало ООО "Люмикар" (Киев), а вторым участником было ЧП "Автокомпания "Укравтоснаб" (Харьков), окончательное предложение которого составило 43,45 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Оба участника предлагали один и тот же школьный автобус Ataman D093S2.

Как сообщалось, заявку на участие в тендере также подавал Торговый дом "Эталон Авто" с автобусами производства Черниговского автозавода. Однако он не был допущен к торгам, а Антимонопольный комитет отклонил его жалобу.

В свою очередь "Эталон" отмечал, что его заявка была отклонена по надуманной причине, не имеющей отношения к основным техническим характеристикам автобуса, и выражал недоумение решением АМКУ.

В корпорации отмечали, что аналогичная ситуация сложилась в Харьковской области, где к участию в торгах на закупку школьных автобусов были допущены два дилера завода "Черкасский автобус" и после того, как победитель с меньшей ценой не подал необходимые документы, договор был заключен с участником с самой высокой ценой автобусов.

Тендер на закупку школьных автобусов был объявлен 6 апреля текущего года, срок поставки автобусов - до 31 декабря текущего года.