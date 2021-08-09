Конвертцентр в Одесской области за год нанес ущерб государству на 600 миллионов, – СБУ

Служба безопасности в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, который только за 2020 год нанес убытки государству на 600 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Дельцы почти 10 лет "обслуживали" десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. "Способствовали" минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн грн", – говорится в сообщении.

Как показало следствие, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Правоохранителям удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые совершались махинации.

Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли "липовые" финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили "оплату" по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличные.

К тому же оперативники спецслужбы установили, что дельцы также предоставляли "услуги" и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

По предварительным подсчетам, общий объем незаконно сформированного НДС только в 2020 году превысил 600 млн грн.

Отмечается, что в результате деятельности конвертцентра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации ряда важных и стратегических проектов.

В частности, речь идет о реконструкции причала Одесского морского порта, модернизации оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому оборудованию судов, поставках уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В рамках следствия одновременно было проведено 24 обыска в офисных помещениях "конвертцентра" и по адресам проживания участников схемы. Было изъято более 2 млн наличных, 123 печатки подконтрольных предприятий и их уставные документы, электронные ключи и оргтехнику со сформированными документами, подтверждающими противопроавную деятельность и другое.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.