Байден назначил бывшего члена набсовета "Нафтогаза" ответственным за соглашение Германии и США по "Северному потоку-2", – СМИ

Президент США Джо Байден назначил своего бывшего советника Амоса Хохштейна спецпосланником Госдепартамента по вопросам энергетики, которому предстоит курировать тему "Северного потока-2".

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, основным приоритетом в работе Хохштейна станет реализация американо-германского соглашения по "Северному потоку-2" . К тому же экс-советник Байдена считался одним из самых громких критиков проекта, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что назначение не требует утверждения членами Сената. Сам Хохштейн отказался от комментариев.

Один из источников портала заявил, что удивлен тем, что Хохштейн согласился на эту позицию, поскольку она внутренне противоречит его взглядам на проект. "Администрация США пытается скрыть эту ужасную сделку за его авторитетом в надежде, что это заставит людей забыть, насколько она плоха", – сказал источник издания, ранее работавший с Хохштейном по вопросам энергетики.

Другой источник портала заявил, что "это хорошо – иметь кого-то, кто с подозрением относится к проекту и намерениям России, а поэтому такой человек будет прилагать все усилия, чтобы реализовать наиболее эффективную стратегию для США в случае возникновения угроз".

С 2014 по 2017 год Хохштейн работал спецпосланником Госдепартамента по международным энергетическим вопросам, он курировал внешнюю политику США в области энергетики, а также консультировал Байдена по глобальным энергетическим вопросам. В 2017 году он вошел в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз" и пробыл в нем до октября 2020 года.

Соединенные Штаты Америки и Германия объявили о договоренностях относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Позже на сайтах Госдепартамента США и Министерства иностранных дел Германии было обнародовано совместное заявление "О поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целях". В документе раскрываются детали указанного соглашения.

Украина и Польша также обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, связанного с газопроводом.

Ранее в мае Госдеп США отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией. Ряд законодателе выступили с резкой критикой такого решения.