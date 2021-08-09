Беларусь и РФ могут "поставить на колени" Украину, ограничив поставки топлива, – Лукашенко

Беларусь не собирается вводить санкции в отношении Украины, но вместе с Россией может создать кризисную ситуацию с поставками топлива.

Об этом захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил во время встречи с журналистами, передает БЕЛТА.

"Никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся", – заявил Лукашенко.

По его словам, если бы было такое желание, то совместно с Россией можно было бы "поставить на колени" в течение суток. В частности, прекратить поставки горюче-смазочных материалов.

"И завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных. Потому что 35% – мы, 35-40% – Россия поставляет топлива в Украину", – напомнил Лукашенко.

Он также напомнил, что запуск в Беларуси атомной электростанции позволяет иметь избыток электроэнергии, который может получить и Украина.

"Но вы так ведете себя, извините меня, несколько подленько", – сказал Лукашенко, отмечая, что украинская сторона прибегает к покупке белорусской электроэнергии или топлива, когда ей нужно, но при этом критикует наше государство.

"Мы не будем стрелять себе этим самым в ногу, потому что это и для нас будет болезненно. Порядка $6 млрд товарооборот – приличный. И для вас выгодно, и для нас. Но вы ведете себя порой очень нехорошо", – добавил он.

В частности, Лукашенко вспомнил "антидемпинговые разбирательства" по газосиликату, другим стройматериалам.

"Не надо так поступать. Это же экономика, а не политика. Поэтому вам не стоит себя так вести и бряцать санкционным оружием, потому что вы сами тоже очень зависимы", – добавил захвативший власть в Беларуси президент.

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Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.

В свою очередь Беларусь ограничила импорт украинских товаров. Ограничения коснулись кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит из ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, ампул, сельхозтехники, стиральных машин и мебели.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.

В частности, Совет Европейского союза 24 июня ввел экономические санкции в отношении Беларуси, которые затрагивают нефтяной сектор, а также производство хлористого калия.