Экспортно-кредитное агентство договорилось о сотрудничестве с Африканским агентством страхования торговли

Экспертно-кредитное агентство (ЭКА) Украины и Африканское агентство страхования торговли (ATI) подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом говорится в сообщении ЭКА.

Документ предусматривает установление механизма сотрудничества между агентствами по поддержке и содействию торговле и иностранным инвестициям между Африкой и Украиной. Согласно Меморандуму, компании могут обмениваться общей информацией, чтобы воспользоваться преимуществами опыта, ресурсов и знаний.

Африканское агентство страхования торговли было создано в 2001 году семью странами-членами Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) при технической и финансовой поддержке Всемирного банка для обеспечения страхования от политических и коммерческих рисков с целью привлечения прямых иностранных инвестиций в регион.

Основные продукты ATI - инвестиционное страхование, страхование торгового кредита и перестрахование. Компания уже более десяти лет является надежным партнером по смягчению рисков международных и местных компаний, кредиторов и инвесторов.