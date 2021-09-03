Итоги недели: Зеленский в США, налоговая амнистия и рекордные цены на газ

Главные новости экономики за неделю 30 августа - 3 сентября.

ФИНАНСЫ

Нацбанк выкупил на межбанке за неделю $150 миллионов

Национальный банк за неделю выкупил на межбанковском валютном рынке $159 млн, тогда как продал – $7 млн. Тем временем официальный курс гривни незначительно снизился – с 26,9290 грн/$ в начале недели до 26,9298 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 3 сентября.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 6,5 миллиарда

Минфин на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) увеличил объем привлеченных средств до 6,48 млрд грн, благодаря размещению ценных бумаг в долларе США. При этом Минфин повысил ставки по долгосрочным ОВГЗ в гривне.

Остатки средств на едином казначейском счете выросли почти в 6 раз

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 сентября 2021 года составили 57,49 млрд грн, что в 5,8 раза больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Минфин отчитался о перевыполнении плана доходов госбюджета на 27,7 миллиарда

В общий фонд госбюджета за январь-август 2021 года поступило 700 млрд грн, что на 4,1% или на 27,7 млрд грн больше плана, сообщил Минфин. В то же время расходы составили 717,1 млрд грн, что на 8,4% меньше росписи, что позволило сократить текущий дефицит общего фонда госбюджета до 13,3 млрд грн.

Госдолг увеличился до $93 миллиардов

Совокупный госдолг Украины в июле увеличился на 0,48% или на $0,44 млрд в долларах США и составил $92,96 млрд, при этом снизился на 0,6% в гривне – до 2,49 трлн грн, свидетельствуют данные Министерства финансов.

Денежные переводы от заробитчан за полгода превысили $6 миллиардов

Объем частных денежных переводов в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года составил $6,21 млрд, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($5,36 млрд), сообщил Нацбанк.

Украинцы вывели за границу с начала года $565 миллионов

Граждане Украины с начала 2021 года перевели за рубеж с помощью е-лимитов $565 млн,. тогда как за весь 2020 год эта сумма составляла $420 млн, а в 2019 году – $200 млн, сообщили в НБУ.

Минфин выплатил $1,3 миллиарда по госдолгу за день

Министерство финансов 1 сентября выплатило $1,3 млрд по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ). По оценке министерства, до конца года остаток валютных платежей по госдолгу составляет около $3,6 млрд.

Решение Банка Англии о законности процедуры bail-in облигаций "Приватбанка" на $595 миллионов вступило в силу

Решение Банка Англии о признании процедуры bail-in еврооблигаций "Приватбанка" на $595 млн вступило в законную силу, поскольку его никто не обжаловал. Тем временем семья Суркисов и ряд офшорных компаний продолжают оспаривать процедуру bail-in в украинских судах.

ВЛАСТЬ

Украинская делегация во главе с президентом Зеленским провела ряд переговоров в США

Президент Владимир Зеленский во главе официальной делегации провел встречу с президентом США Джо Байденом, итогом которой стало совместное заявление глав двух государств о поддержке реформ в Украине.

В рамках визита Зеленский также представил план трансформации Украины, который содержит более 80 проектов на общую сумму $277 млрд, но официально он пока не опубликован.

Во время визита также был подписан ряд меморандумов:

В Украине стартовала налоговая амнистия от Зеленского

С 1 сентября в Украине стартовала кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц, инициированная президентом Владимиром Зеленским. На протяжении года нелегальные доходы можно узаконить, уплатив от 5% их суммы в госбюджет.

Шмыгаль объявил о повышении стипендий студентам, но с 1 января

Кабмин в "День знаний" 1 сентября принял решение о повышении стипендий учащимся заведений профтехобразования и вузов в 1,5-2,5 раза, объявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В Минобразования позднее уточнили, что стипендии вырастут только с января 2022 года.

Кабмин заблокировал выплату помощи по частичной безработице на время карантина

С начала 2021 года Фонд социального страхования не выплачивает помощь по частичной безработице на время карантина из-за того, что Кабмин до сих пор не утвердил бюджет Фонда, выяснил Офис омбудсмена.

ЭНЕРГЕТИКА

Зеленский ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 июля "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере". Документ содержит целый ряд поручений Кабмину, АМКУ, Фонду госимущества и НКРЭКУ. Среди прочего, решено отменить приватизацию госпакетов акций облэнерго.

Цены на газ в Европе бьют рекорды, приблизившись к $650 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу, превысив на минувшей неделе отметку в $645 за тыс. куб. м.

В Украине биржевые цены на газ также установили новый исторический максимум, превысив 20 000 грн за тысячу кубометров (с НДС), однако за вычетом налога остаются несколько ниже европейских.

Запасы газа в хранилищах превысили 18 миллиардов кубометров

По состоянию на 1 сентября а подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины накоплено 18,16 млрд куб. м газа, что составляет 58,7% их общей вместимости, сообщил "Нафтогаз". К началу отопительного сезона запасы газа в ПХГ планируется увеличить еще на 1 млрд кубометров.

"ДТЭК Энерго" Ахметова сократило убыток в первом полугодии в 32 раза

"ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в первом полугодии 2021 года сократило чистый убыток в 31,6 раза (на 14,83 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 0,48 млрд грн. Выручка компании за отчетный период выросла на 15% – до 23,51 млрд грн.

Прибыль компаний Ахметова на "зеленом тарифе" выросла почти в 6 раз

Чистая прибыль ДТЭК ВИЭ, объединяющей проекты холдинга ДТЭК Рината Ахметова в зеленой энергетике, по итогам первого полугодия 2021 года составила 2,5 млрд грн, что в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году (440 млн грн).

Нацкомиссия установила ограничения для трейдеров на рынке электроэнергии

НКРЭКУ ограничила максимальный объем продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) для трейдеров и поставщиков до уровня не более 10% объема покупки на рынке двухсторонних договоров (ДД). Ограничение предусмотрено законом, который президент Владимир Зеленский подписал 27 августа.

220 тысяч семей на Полтавщине остались без постоянного поставщика газа

Компания "Полтавагаз сбыт" с 1 сентября прекратила осуществлять поставки газа для населения. На протяжении двух месяцев 219 тысяч клиентов компании будут получать газ от "поставщика последней надежды".

Тем временем "ГПК "Нафтогаз Украины" установила на сентябрь цену на газ от поставщика "последней надежды" на уровне 12 грн за кубометр (с НДС, но без доставки). В компании напомнили, что эти домохозяйства могут перейти на более низкий годовой тариф.

ЕБРР и "Киевтеплоэнерго" подписали кредитный договор на 140 миллионов евро для реконструкции ТЭЦ

Кредитные средства от ЕБРР на сумму 140 млн евро КП "Киевтеплоэнерго" направит на модернизацию системы теплоснабжения Киева, в частности реконструкцию ТЭЦ и отдельных котельных, а также внедрение новой диспетчерско-мониторинговой системы.

ТРАНСПОРТ

"Укравтодор" взял в кредит $376 миллионов под госгарантии для ремонта дорог

"Укравтодор" привлек у шести украинских банков консорциумный кредит на сумму $376 млн. Средства предоставлены сроком на 5 лет под 4,9% годовых, их львиную часть предоставили государственные банки. Кредит будет направлен на ремонт дорог в рамках президентского проекта "Большое строительство".

Отвечать за закупки в "Укрзализныце" будет бывший топ-менеджер Ахметова

Кабмин назначил и.о. члена правления "Укрзализныци" Ореста Логунова, который до 2017 года занимал должность директора по логистике энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Логунов будет отвечать за закупки в ж/д-компании, которую в августе возглавил еще один бывший менеджер олигарха – Александр Камышин.

Firefly Aerospace Полякова впервые запустила ракету, но ее пришлось взорвать в воздухе

Американская компания Firefly Aerospace бизнесмена Максима Полякова запустила свою первую ракету Alpha с пусковой площадки в США, однако спустя две минуты ее пришлось взорвать в воздухе из-за отклонения в траектории полета.

КОРПОРАЦИИ

"Метинвест" получил за полгода $2,8 миллиарда чистой прибыли и выплатит $590 миллионов дивидендов

"Метинвест" по итогам работы в первом полугодии 2021 года получил чистую прибыль в размере $2,77 млрд, в то время как аналогичный период прошлого года компания завершила с чистым убытком $240 млн. Ее выручка за отчетный период возросла на 70% – до $8,47 млрд.

По итогам полугодия компания задекларировала дивиденды в размере $590 млн, которые будут выплачены ее собственникам – группе "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского.

Ахметов продал телеком-оператора Vega за $15 миллионов

Предварительная сумма покупки мобильным оператором "Vodafone Украина" телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест") составляет до $15 млн, указано в отчетности Vodafone. Завершение сделки ожидается не позднее 15 сентября.

Dragon Capital Фиалы закрыл сделку по покупке Трускавецкого завода минеральных вод

Группа компаний Dragon Capital Томаша Фиалы завершила сделку по приобретению 100% акций группы "Аква-Эко", которая производит миниральную воду под брендом "Трускавецкая", у группы IDS Borjomi International российского миллиардера Михаила Фридмана.

Польская PGNiG купила компанию для добычи газа в Украине

Польская PGNiG купила у группы "ЭРУ" 85% в дочерней компании "Карпатгазвидобування", которая владеет правом на добычу углеводородов на месторождении вблизи польской границы. Бурение первых скважин польская компания планирует на вторую половину 2022 года.

Socar продала заменившую окружение Медведчука в схеме поставок топлива из России компанию

Азербаджанская Socar продала свою кипрскую компанию, которая в мае сменила окружение Виктора Медведчука в схеме поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину. После продажи кипрская компания сменила название на SNEL Energy Ltd, ее новые собственники неизвестны.

Однако государственная "Укртранснафта" уже подписала со SNEL Energy контракт о возобновлении поставок дизтоплива "Роснефти" по нефтепродуктопроводу "Самара-Западное направление", который ранее также контролировало окружение Медведчука.

Нардеп Лабазюк покупает компанию по ремонту дорог в Хмельницкой области

Компания из группы Vitagro нардепа Сергея Лабазюка ("За майбутне") получила разрешение АМКУ на опосредованную покупку ЧАО "Хмельницкое путестроительное управление №56", которое является крупным подрядчиком Службы автомобильных дорог Хмельницкой области.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Налоговая милиция провела массовые обыски на предприятиях сети "БРСМ-Нафта"

Сотрудники налоговой милиции ГФС провели ряд обысков на АЗС и нефтебазе "БРСМ-Нафта" в столичном регионе, а также на газонаполнительной станции в Харьковской области. Группу обвиняют в несоответствии качества топлива установленным стандартам и нелегальном производстве автогаза.

Жена соратника Медведчука после введения санкций сменила имя и фамилию в российских реестрах

Гражданская жена и формальная собственница бизнеса нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака – Наталья Лавренюк – после введения украинских санкций сменила паспортные данные в РФ, гражданкой которой она также является.

Теперь паспорт и идентификационный номер, принадлежавшие Лавренюк в российских реестрах принадлежат лицу по имени Светлана Жучкова, выяснили журналисты программы "Схемы".

Новый глава БЭБ смог купить элитную квартиру в Одессе вдвое дешевле рыночной цены

Назначенный главой Бюро экономической безопасности (БЭБ) глава налоговой милиции Вадим Мельник в 2020 году купил квартиру в элитном ЖК "19 жемчужина" в курортном районе Одессы за 1,13 млн грн, что минимум вдвое дешевле рыночной цены, выяснили журналисты.