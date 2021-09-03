Выручка от экспорта черных металлов подскочила с начала года на 73%, – Таможенная служба

Выручка металлургических предприятий Украины в январе-августе 2021 года от экспорта черных металлов увеличилась на 73,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $8,93 млрд.

Согласно обобщенной статистике Государственной таможенной службой, в августе поступления от экспорта черных металлов составили $1,38 млрд, передает Интерфакс-Украина.

При этом Украина в январе-августе текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 37,75% – до $900 млн. В августе этот показатель составлял $188,34 млн.

Кроме того, Украина в январе-августе-2021 нарастила экспорт металлоизделий на 29,67% - до $750 млн. В августе их поставлено на $92,73 млн.

За восемь месяцев 2021 года импорт металлоизделий возрос на 25,83% - до $690 млн. В августе их ввезено на $100,09 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,38 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1,04 млрд.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% – до $904,53 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% – до $879,69 млн.