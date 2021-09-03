Украина надеется привлечь кредиты на $41 миллиард для строительства и модернизации жилья, – СМИ

Украина надеется привлечь у США кредиты на общую сумму $41 млрд на проекты по модернизации и строительству доступного жилья, а также повышение энергоэффективности зданий.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") сообщил в Telegram.

Источник в правительстве подтвердил агентству Интерфакс-Украина, что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения.

В частности, планируется привлечь кредитные средства на сумму $5 млрд для финансирования проекта модернизации устаревшего жилищного фонда.

Как указывается в описании проекта, в устаревшем жилье проживает более 8 млн украинцев. Сроки реализации проекта по модернизации ветхого жилья – 2022-2031 годы. В случае реализации проекта без поддержки США его воплощение займет 30 лет.

Кроме того, кредиты на общую сумму $20 млрд потребуются на программу массового строительства доступного и экологичного жилья.

Еще $21 млрд заемных средства планируется направить на термомодернизацию жилого фонда с целью уменьшения его аварийности и энергозатратности.

Сроки реализации проекта по реконструкции и термомодернизации жилья, а также уменьшению его энергозависимости – 15 лет (2022-2036 годы). Без участия США этот срок предположительно увеличивается до 25 лет.

Все три проекта предусматривают как финансовое (предоставление кредита), так и экспертное участие США. Доля Украины в финансировании проектов не указана.

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Как сообщалось, в рамках визита в США президент Владимир Зеленский представил план трансформации Украины. По словам главы государства, план содержит более 80 проектов на общую сумму $277 млрд, которые предусматривают финансирование за счет госбюджета, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций. Однако официально перечень проектов пока не опубликован.