Застройщики с помощью судов отменили запрет на строительство высоток в селах под Киевом

Шестой апелляционный административный суд отклонил жалобу Министерства развития громад и территорий на решение Окружного административного суда Киева о признании противоправным отмену приказа министерства о закреплении в государственных строительных нормах (ГСН) запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тыс. чел. и кварталах усадебной застройки.

Об этом сообщил юрист, член правления Ассоциации адвокатов Украины Юрий Хапко, передает Интерфакс-Украина.

"В среду в судебном порядке был отменен пункт ГСН, запрещающий строительство высоток в селах-сателлитах Киева. 1 сентября Апелляционный админсуд оставил в силе решение суда первой инстанции. Со 2 сентября решение вступило в законную силу, соответствующая норма ГСН уже не действует", – сообщил юрист.

По его словам, такое решение открывает для застройщиков новые возможности в пригороде.

"Ни для кого не секрет, что Киев и регион – давние конкуренты в части покупателей недвижимости. В последнее время пригород стал опережать столицу по объему строительства новых площадей из-за ряда факторов. С принятием такого решения эта тенденция на рынке может продолжиться", – отметил эксперт.

Согласно отмененному судом пункту ГСН Б.2.2-12:2019 "Планирование и застройка территорий", в селах с населением до 1 тыс. человек высотная застройка запрещается, а максимальная допустимая высота жилой застройки в селах с населением более 1 тыс. человек возможно строительство домов не выше 12 м (четыре этажа). В городах с населением до 50 тыс. человек запрещалось строить дома выше 27 м (до 9 этажей включительно), с населением 50-100 тыс. человек – выше 48 м (до 16 этажей включительно). При этом не допускалось размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки.

Согласно решению Окружного админсуда, исцом в этом деле выступала общественная организация "Коло Украинских Строителей", которое обосновало свои требование отменить указанный пункт ГСН якобы допущенными при его разработке процедуры.