Украина попросила у США кредиты на $4 миллиарда для восстановления орошения, – нардеп

Украина надеется привлечь американские кредиты на общую сумму $4 млрд для восстановления инженерной инфраструктуры оросительных систем и развития оросительного земледелия.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") сообщил в Telegram.

Согласно обнародованным депутатом данным, финансирование этого проекта планируется осуществлять за кредитные средства на общую сумму $4 млрд. Реализация проекта запланирована на период с 2022 по 2030 год. При этом в случае отсутствия кредитного финансирования воплотить этот проект не представляется возможным, указано в документе.

Накануне в пресс-службе Минагрополитики заявили, что крупные международные агрокомпании Cargill и Lindsay подтвердили свое желание содействовать в реализации реформы орошения в Украине, поскольку видят в этом проекте долгосрочную стратегическую перспективу.

По словам министра Романа Лещенко, министерство ведет переговоры относительно государственно-частного сотрудничества при реконструкции систем орошения в южных областях с компаниями из Израиля, США, Франции и Китая.

Как сообщалось, распоряжением Кабинета министров №1567-р от 21 октября 2020 года был утвержден план мероприятий по реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года. В частности, он предусматривает: модернизацию и строительство внутрихозяйственных оросительных систем, восстановление и модернизацию дренажных систем, повышение водообеспечения для развития орошения.