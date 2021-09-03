Власти Киева предложили включить в "Большое строительство" станцию метро в центре города

Киев предложил более 20 инфраструктурных проектов для реализации в рамках программы "Большое строительство" в 2022 году.

Об этом сообщил первый заместитель главы столичной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

По его словам, речь идет о нескольких объектах транспортной инфраструктуры, социальной и образовательной сфер, здравоохранения, культурного наследия и культуры, объектов реставрации. В частности, речь идет о реставрации Дома учителя, моста им. Патона, кинотеатра "Киевская Русь", строительстве станционного комплекса метрополитена "Львовская брама" и других важных объектах.

"В государственный бюджет столица отдает 60% НДФЛ (налога на доходы физических лиц, – ред.) – больше остальных городов страны. Киев выполняет функции столицы, и в то же время не получает в последние годы средства на развитие инфраструктуры города. Поэтому столица надеется на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных проектов", – отметил Поворозник.