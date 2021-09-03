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Новини
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Власти Киева предложили включить в "Большое строительство" станцию метро в центре города

Власти Киева предложили включить в

Киев предложил более 20 инфраструктурных проектов для реализации в рамках программы "Большое строительство" в 2022 году.

Об этом сообщил первый заместитель главы столичной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

По его словам, речь идет о нескольких объектах транспортной инфраструктуры, социальной и образовательной сфер, здравоохранения, культурного наследия и культуры, объектов реставрации. В частности, речь идет о реставрации Дома учителя, моста им. Патона, кинотеатра "Киевская Русь", строительстве станционного комплекса метрополитена "Львовская брама" и других важных объектах.

"В государственный бюджет столица отдает 60% НДФЛ (налога на доходы физических лиц, – ред.) – больше остальных городов страны. Киев выполняет функции столицы, и в то же время не получает в последние годы средства на развитие инфраструктуры города. Поэтому столица надеется на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных проектов", – отметил Поворозник.

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КМДА (863) Київ (4677) Метрополітен (611) будівництво (2223)


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Великий лайк! Навіть не знаю як виразитись, щодо суті цього "великого будівництва", бо "підписано" під цим слоганом все на ліво, та право... Багато де, бюджет місцевих громад використаний, хоча ініціатива центральна і можливо у громад інші пріоритети, але ж під "великого будівника".. хто ж заперечуватиме?.. А потім читаєш (особисто свідчу), приблизно: "ця ділянка шляху відремонтована в рамках програми "ВБПЗе"... Благоустрій забезпечує КП"
По факту, сміття після ВБПЗе, нема кому прибрати... Можу навіть фото зробити та опублікувати
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03.09.2021 22:08 Відповісти

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