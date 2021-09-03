"Сбербанк" спрогнозировал падение доходов России от экспорта нефти и газа на $180 миллиардов

Энергетический экспорт РФ в результате энергетического перехода к 2035 году может сократиться на $179 млрд, а к 2050 году его падение может достигнуть $192 млрд.

Об этом глава "Сбербанка" Герман Греф заявил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) со ссылкой на проведенное банком исследование, передает Интерфакс.

В частности, энергопереход (если он произойдет) может привести к потенциальному падению производства нефти и газового конденсата в России к 2050 году на 72%, газа – на 52%, энергетического угля – на 90%.

"Сразу оговорюсь, это прямое использование этого топлива в виде источников энергии. Если мы сумеем сделать два маневра (а мы должны это сделать): в первую очередь, развить иные способы переработки – это газохимия и нефтехимия, и превратить эти технологии в более экологичные, тогда мы сможем увидеть другие цифры", – отметил Греф.

Он добавил, что достижение мировой углеродной нейтральности также может сказаться и на бюджете РФ, и на доходах населения.

Так, по расчетам "Сбербанка", потери российского бюджета за счет недополучения нефтегазовых доходов могут составить примерно 5 трлн рублей к 2035 году, а снижение доходов граждан РФ – до 14%.

В целом Греф отметил шесть основных рисков энергоперехода для России: падение экспортной выручки, сокращение занятости населения, усиление проблемы моногородов, потенциальная утрата российского лидерства в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов, потенциальные проблемы энергокомпаний при отсутствии трансформации и их возможное банкротство.

При этом, по расчетам "Сбербанка", достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить всему миру $140 трлн, или 3% мирового ВВП в год.