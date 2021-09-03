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ГБР обнаружило схемы уклонения от налогов при ввозе грузовиков на двух таможнях

ГБР обнаружило схемы уклонения от налогов при ввозе грузовиков на двух таможнях

Государственное бюро расследований (ГБР) выявили на Волынской таможне коррупционную схему растаможивания грузовиков, из-за которой государство недополучило таможенных платежей на общую сумму более чем 1 млн грн.

Ради занижения платежей в госбюджет дельцы в таможенных декларациях указывали меньший возраст автомобилей, что позволяло уменьшать размер ставки налога, сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, двум бывшим инспекторам Волынской таможни ГФС сообщено о подозрении в небрежном отношении к исполнению своих служебных обязанностей, так как в 2017-2018 годах во время таможенного оформления грузовиков они "не заметили" такой замены (ст. 367 УК Украины).

При этом сотрудники управления ГБР в Хмельницком проверяют информацию о причастности сотрудников Ривненской таможни к подобной коррупционной схеме.

"По предварительной информации, в 2018 году должностные лица в интересах коммерческой структуры наладили схему незаконного оформления грузовиков, выдавая новые грузовики за старые, и таким образом уменьшая коэффициент акцизного сбора в десятки раз, а с ним и налог на добавленную стоимость", – отмечается в сообщении.

По данным следствия, таким образом было растаможено около 300 грузовых автомобилей.

В рамках расследования этого дела 1 сентября следователи провели ряд обысков в служебных помещениях таможенных постов "Ривне" и "Дубно" Ривненской таможни ГФС.

Во время обысков следователи изъяли таможенную документацию.

"После ее изучения и проведения других необходимых следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении причастным к сделке лицам", – уточнили в ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Автор: 

авто (4122) податки (2414) ДБР (493) Державна митна служба (469)


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