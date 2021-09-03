ГБР обнаружило схемы уклонения от налогов при ввозе грузовиков на двух таможнях

Государственное бюро расследований (ГБР) выявили на Волынской таможне коррупционную схему растаможивания грузовиков, из-за которой государство недополучило таможенных платежей на общую сумму более чем 1 млн грн.

Ради занижения платежей в госбюджет дельцы в таможенных декларациях указывали меньший возраст автомобилей, что позволяло уменьшать размер ставки налога, сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, двум бывшим инспекторам Волынской таможни ГФС сообщено о подозрении в небрежном отношении к исполнению своих служебных обязанностей, так как в 2017-2018 годах во время таможенного оформления грузовиков они "не заметили" такой замены (ст. 367 УК Украины).

При этом сотрудники управления ГБР в Хмельницком проверяют информацию о причастности сотрудников Ривненской таможни к подобной коррупционной схеме.

"По предварительной информации, в 2018 году должностные лица в интересах коммерческой структуры наладили схему незаконного оформления грузовиков, выдавая новые грузовики за старые, и таким образом уменьшая коэффициент акцизного сбора в десятки раз, а с ним и налог на добавленную стоимость", – отмечается в сообщении.

По данным следствия, таким образом было растаможено около 300 грузовых автомобилей.

В рамках расследования этого дела 1 сентября следователи провели ряд обысков в служебных помещениях таможенных постов "Ривне" и "Дубно" Ривненской таможни ГФС.

Во время обысков следователи изъяли таможенную документацию.

"После ее изучения и проведения других необходимых следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении причастным к сделке лицам", – уточнили в ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).