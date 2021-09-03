Украина планирует подписать соглашение об обмене налоговой информацией с США, – вице-премьер

Украина готова развивать электронный обмен налоговой информацией с США путем подписания Tax Information Exchange Agreement или подобного соглашения на основе ст.26 Модельной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об обмене информацией в сфере налогообложения.

Об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко заявил во время встречи встречи с руководителем Службы внутренних доходов США (IRS) Чарльзом Реттигом, передает пресс-служба Минэкономики.

"Важность такого обмена трудно переоценить, ведь, например, под нормы трансфертного ценообразования подпадают операции почти сумму $3,5 млрд с 152 американскими контрагентами", – сказал Любченко.

Он также отметил необходимость обмена опытом в сфере налоговых расследований, в том числе учитывая создание профильного подразделения в Государственной налоговой службе Украины.

В свою очередь Чарльз Реттиг выразил намерение способствовать украинской стороне не только в части обмена налоговой информацией, но и в части обмена опытом.