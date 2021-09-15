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Еврокомиссия утвердила решение выделить Украине второй транш помощи нв 600 миллионов евро

Еврокомиссия утвердила решение выделить Украине второй транш помощи нв 600 миллионов евро

Еврокомиссия приняла позитивное решение относительно выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Соответствующее решение поприветствовали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.

"Приветствую решение Еврокомиссии о выделении второго транша макрофинансовой помощи в сумме 600 млн евро. Благодарен ЕС, Урсуле фон дер Ляйен, Валдису Домбровскису за положительную оценку внедряемых Украинй реформ. Это свидетельство солидарности Украины и Евросоюза в преодолении вызовов и борьбе с коронавирусом", – написал глава государства.

В свою очередь премьер-министр Шмыгаль также поблагодарил европейскую сторону за решение о выделении транша. По его словам, эти средства помогут Украине восстановить экономику после COVID-19.

Как сообщалось, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина выполнила условия для получения макрофинансовой помощи ЕС, но нужно решение МВФ. Решение должно быть принято до 14 сентября, поскольку Еврокомиссия не может продлить программу. Однако, вчера премьер Шмыгаль сообщил, что Брюссель продлил дату предоставления транша Украине. 

Первый транш макрофинансовой помощи ЕС 600 млн евро Украина получила в декабре прошлого года после договоренности Киева с МВФ о визите миссии. Первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача второго транша зависела от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относились меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.

Автор: 

допомога (1533) транш (272) Євросоюз (5099)


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Админы, кто-то может подсказать, КАК ПЕРЕЙТИ С БИЗНЕС-ЦЕНЗОРА НА ЦЕНЗОР?????????
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15.09.2021 10:53 Відповісти
Почему кредиты упорно называют помощью.
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15.09.2021 14:13 Відповісти

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