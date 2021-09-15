Цены на газ в Европе взлетели до $964 за тысячу кубометров (обновлено)

Цена на газ в Европе продолжает рост по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. При этом, запасы в подземных хранилищах региона находятся на уровне исторических минимумов.

Как свидетельствуют данные биржи, спотовая цена газа в Европе вплотную подошла к отметке исторического максимума – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров. При этом выраженная в евро за МВт.ч цена газа уже перекрыла этот рекорд, передает Интерфакс-Украина.

Хотя еще утром цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures составляла 72,4 евро за МВт-ч, или $884 за тысячу кубометров.

В августе 2021 года среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, с начала сентября – уже $683 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $348 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65% ниже среднего уровня за последние пять лет.

Российский "Газпром" в настоящее время не ведет закачку газа в немецкие подземные хранилища "Реден", "Катарина", "Йемгум". С понедельника концерн начал отбор из хранилища "Бергермеер" в Нидерландах.

Кроме того, 13 сентября Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию дочернего предприятия российского "Газпрома" – Norg Stream 2 AG – как независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

Также цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу.

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.