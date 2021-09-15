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Цены на газ в Европе взлетели до $964 за тысячу кубометров (обновлено)

Цены на газ в Европе взлетели до $964 за тысячу кубометров (обновлено)

Цена на газ в Европе продолжает рост по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. При этом, запасы в подземных хранилищах региона находятся на уровне исторических минимумов.

Как свидетельствуют данные биржи, спотовая цена газа в Европе вплотную подошла к отметке исторического максимума – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров. При этом выраженная в евро за МВт.ч цена газа уже перекрыла этот рекорд, передает Интерфакс-Украина.

Хотя еще утром цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures составляла 72,4 евро за МВт-ч, или $884 за тысячу кубометров.

В августе 2021 года среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, с начала сентября – уже $683 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $348 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65% ниже среднего уровня за последние пять лет.

Российский "Газпром" в настоящее время не ведет закачку газа в немецкие подземные хранилища "Реден", "Катарина", "Йемгум". С понедельника концерн начал отбор из хранилища "Бергермеер" в Нидерландах.

Кроме того, 13 сентября Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию дочернего предприятия российского "Газпрома" – Norg Stream 2 AG – как независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

Также цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу.

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7924) Європа (578) ціни (3442)


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Топ коментарі
+13
Як то кажуть приємного співробітництва з кацапами панове "свідки демократичних цінностей"
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15.09.2021 11:45
+7
Газпром выполняет все свои контракты и поставил газа больше чем в 2020. Причина роста в действиях спекулянтов и уходе СПГ в Азию.
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15.09.2021 11:34
+7
Дураков так и надо учить! Прижали бы в своё время кацапов по полной программе, как им Штаты говорили - был бы сейчас газ не по 964, а по 80. Потому что было бы как с нефтью при совке, когда ему санкции за Афган навалили по самую глотку. А так захотелось европейцам поиграться в дружбу снова с ******..ну-ну..
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15.09.2021 14:22
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"Северный поток 2" в действии. И пусть теперь кто-то скажет что эта труба не оружие.
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15.09.2021 11:12 Відповісти
Газпром выполняет все свои контракты и поставил газа больше чем в 2020. Причина роста в действиях спекулянтов и уходе СПГ в Азию.
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15.09.2021 11:34 Відповісти
В реальност где-то так. У газпрома просто нет дополнительных объёмов газа.
Среднеазиатские 40 млрд кубов ушли по трубе в Китай. Рашка десятилетиями скупала у туркменов газ за копейки и перепродавала его европейцам.
Соответственно в Европе образовался дефицит, который нечем закрыть.
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15.09.2021 19:26 Відповісти
Контакт з газ в Европе злетіли до $ 964 за тисячу кубометрів (оновлено) ...

Меркель, терміново дай Путіну ... хоча б ордена!
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15.09.2021 22:30 Відповісти
Як то кажуть приємного співробітництва з кацапами панове "свідки демократичних цінностей"
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15.09.2021 11:45 Відповісти
посмотрим, что будет когда люди начнут массово отказываться от этого золотого "продукта"!
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15.09.2021 12:44 Відповісти
3-й энергопакет в действии. Ограничили кацапский газ, создали деицит, теперь пожинайте плоды. А США которые 10 лет обещали завалить ЕС сланцевым газом кинули ЕС и отправляют весь газ коммунякам в Китай.
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15.09.2021 13:50 Відповісти
это КТО создал "дефицит"? неужели сами покупатели?
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15.09.2021 13:54 Відповісти
Это искуственно созданный ажиотаж спекулянтами, вот за последние сутки газ без всяких аварий и снижения поставок подорожал сразу на 100 баксов. А значит на хабах его массово скупают и спрос намного превышает предложения.
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15.09.2021 14:01 Відповісти
Я объясню кто создал дефицит, читай внимательно:

У Газпрома за первые пол года рекорд по объеиу поставок в ЕС 100 миллиардов кубов.

Норвегия сократила поставки и добычу на 10%

СПГ в Европу из Катара и США в первом полугодии пришло меньше на 17 миллиардов кубов по сравненинию с первым полугодием 2020

Теперь понятно кто создал дефицит?
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15.09.2021 16:11 Відповісти
Как газпром поставляет газ ес? Тем более рекордным обьемом, если в прошлом заказывал дополнительные мощности в украинской гтс перед отопительным сезоном, а в этом году нет? Понимаете кто создает дифицит?
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15.09.2021 19:58 Відповісти
Про Турецкий поток-2 вы не слышали видимо. То что раньше шло через украинскую ГТС теперь идет через Турецкий поток.

А то что вы пишите это лапша от Макогона и Витренко.
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15.09.2021 20:30 Відповісти
Куда идет? И почему раньше не шло? Вы хоть посмотрите по карте куда газ поставляют турецким потоком. А на ту лапшу что вы вешаете даже немцы уже давно не ведуться: https://www.dw.com/ru/riskovannaja-igra-gazproma-s-gazohranilishhami-v-evrope/a-58758809 немцы .
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15.09.2021 20:40 Відповісти
В Румынию, Сербию, Болгарию, Грецию, Венгрию, Турцию. Раньше шло через вас, теперь через Турецкий поток-2. В прошлом году через Украину прошло 65 миллиардов кубов в этом 40, 25 ушло через Турецкий поток-2.

Вы я смотрю совсем не в теме.
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15.09.2021 21:17 Відповісти
В Турцию через Украину ? Нука, опишите путь.
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15.09.2021 21:27 Відповісти
https://www.interfax.ru/business/759485

Макогон также напомнил, что транзит российского газа в Турцию, Грецию и Болгарию через ГТС Украины прекратился после запуска газопровода "Турецкий поток".

Я же говорю вы не в теме.

Знаете например что Газпром в Усть-луге строит СПГ завод на 21 милилардов кубов в год, и его запустят в 24 и 25 году как раз когда заканчивается контракт с Украиной?
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15.09.2021 21:58 Відповісти
А по сути вопроса... как газ з РФ через трубу Украины попадал в Турцию ? ты же в курсе, вот и расстолкуй, а не отделываешся словами Макогона. «Братство», «Прогресс», «Союз», Газотранспортный коридор через Румынию. По какому, сколько было поставлено в Турцию, к примеру за 2019 год ?
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15.09.2021 22:19 Відповісти
Через южный газовый коридор Украины,через Одесскую область около 7 миллиардов куюов в год шло в Рмынию, Болгарию, далее в Турцию.

Если что-то не понятно Гугл вам в помощь, я не обязан вам разжовывать и ложить в ротик.

Через Украину 30 лет шел газ в Турцию а вы только вчера об этом узнали.
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16.09.2021 07:37 Відповісти
а что там с наполнением ПГХ принадлежащих "Газпрому" и расположеных в Европе ? Дай ка угадаю, впервые зща всю историю минимум во всех?
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16.09.2021 08:34 Відповісти
Ну без идиотизма у вас ни как? Так что там с немцами и др, как описано в статьей по ссылке? Шо ж им газа не хватило по турецкому потоку? Только без идиотизма пожалуйста.
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16.09.2021 07:00 Відповісти
Нехватило, как я писал выше, сократились поставки из норвегии на 10 миллиардов кубов и СПГ из США и Катара на 17 миллиардов кубов, итого дефицит 27 миллиардов кубов, плюс холодная зима и жаркое лето, большой расход газа в Европе, вот и дефицит.

Всё элементарно и понятно.
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16.09.2021 07:33 Відповісти
"Наиболее впечатляющая температурная аномалия наблюдалась прошлой зимой. Температура холодного периода в среднем выросла примерно на 1,9°C по сравнению с предыдущим рекордом и на 3,4°C по сравнению со средним уровнем в 1981-2010 гг." и это кацапы называют "халодной" зимой.
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16.09.2021 08:28 Відповісти
Верю каждому вашему слову что вас там нет! Сколько не повторяйте свою глупость, а правдой она не станет. Но для идиотов немцы по ссылке все разжевали кто снизил подачу газа с соответствующими периодами против прошлогоднего. Как то писал одному идиоту из ваших ольгинских в начале года, когда достраивать начали сп2, что немцы еще пожалеют что связались с вами из за сказок о дешевом газе имея перед собой историю Украины. Так и вышло как все и предсказывали немцам.
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16.09.2021 10:46 Відповісти
А ось дядько який при ділі спростовує всі твої потуги "сокращение поставок российского газа в европейском направлении могут спровоцировать газовый кризис в Европе, считает министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис"
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16.09.2021 15:27 Відповісти
Словам политиков верят только дураки, тем более литовским. Есть хоть один судебный иск против Газпрома за то что что-то не поставил по контракту? Погугли найди.

Ещё этот министр сказал про СПГ (из СШАб Катара)который весь ушел в Азию, этого ты не заметил не прочитал?

Европа хочет чтобы Газпром поставил больше контрактов, на что Газпром вежливо отвечает нет. Вот про это политик и говорит.
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16.09.2021 17:22 Відповісти
Как бы до этого много лет было всё в порядке, а тут запуск трубы (с теоретически возможными проблемами с запуском) и бац.. дефицит. Простой матод давления, как и многократно проводимые давления ранее. Гад для засрашки в первую очередь средство давления а не товар. Похоже что это не первый, но явно приближающийся к последнему финту с таким давлениями. Быть рассиюшке с огромными запасами газа, но попросту сжигаемого и греющего атмосферу.
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16.09.2021 17:45 Відповісти
До этого много лет был кризис как сейчас с Ковидом? До этого была такая ставка на зеленую энергетику? До этого не было лет 10 таким как прошлая зима когда отбор газа был до конца апреля и одновремнно жаркое лето где газ массово использовлся для электростанций. До этого не было что Норвегия весь СПГ отправляет в Китай и т.д. и т.п.

Кстати тонна угля сейчас стоит 210$ против 70-80 обычно, тоже РФ шантажирует?

В Украине есть два адекватных специалиста по энергетики, Землянский и Марунич, поищи их в ютубе они всё четко и ясно объясняют.

На этом разговор с тобой закончен.
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16.09.2021 18:18 Відповісти
Зима 2020 года выдалась тёплая. Даже очень тёплая, это у тебя там в ****** сибирских может было холодно.
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16.09.2021 22:00 Відповісти
Дураков так и надо учить! Прижали бы в своё время кацапов по полной программе, как им Штаты говорили - был бы сейчас газ не по 964, а по 80. Потому что было бы как с нефтью при совке, когда ему санкции за Афган навалили по самую глотку. А так захотелось европейцам поиграться в дружбу снова с ******..ну-ну..
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15.09.2021 14:22 Відповісти
Пора начать наступление НАТО на рашку, быстрая и уверенная победа за 2 недели, наложить репарации, газ поставлять в Европу и Украину 25 лет бесплатно, вернуть Украине Крым и Донбасс, Германии Калининград, Турции Азов.
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15.09.2021 20:38 Відповісти
Пора начать наступление НАТО на рашку, быстрая и уверенная победа за 2 недели, наложить репарации, газ поставлять в Европу и Украину 25 лет бесплатно, вернуть Украине Крым и Донбасс, Германии Калининград, Турции Азов.
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15.09.2021 20:39 Відповісти
Тоесть вы предлагаете убить миллионы людей в войне и нарушить международные законы по которым Калининград и Азов являются российской территорией?
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15.09.2021 22:39 Відповісти
Ну до 1939 Кьонігсберг це була Прусія. Чому це більше не частина Німеччини? Тому шо німеччина почала війну і програла. Так само Рашка почала численні війни з сусідами і у разі програшу має віддати не тільки окуповані території з 1991 року, а й раніше. Фінляндія теж має отримати свої території назад
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15.09.2021 23:56 Відповісти
"Полтавагаз збут" тоже не отстаёт от Европы : "....пропонує постачання природного газу населенню на умовах місячної пропозиції за ціною вересня 2021 року по 19, 80 грн. за 1м куб."

З.Ы. ой , чует мойо сэрцэ шо пропэрдять мыши газ в хранилищах ещё до декабря...
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15.09.2021 14:31 Відповісти
Вот и приплыли .

Запад нам п о м о ж е т. Афоризм Кисы Воробьянина .

https://www.youtube.com/watch?v=BKceOfR0scg
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15.09.2021 14:36 Відповісти
повиповзали кацапорильні щурі і зловтіхаються ...Не замерзне ніхто ні в Європі ні в Україні. Зате багатьом буде наука,як шури-мури з дикими путіноїдами крутити.
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15.09.2021 15:41 Відповісти
Лопнул пузырь роздутый спекулянтами, на закрытии торгов газ был по 800 и завтра падение продолжится.
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15.09.2021 21:41 Відповісти
Приступ паники на европейском рынке газа с ростом котировок почти до 1000 долларов за тысячу кубометров, похоже, начал отступать.

После утреннего взлета на 16%, до рекордных 966 долларов за тысячу кубов, октябрьские фьючерсы на газ на бирже ICE обвалились на 170 долларов и завершили торги в минусе относительно закрытия вторника (-0,8%). За семь часов газ подешевел на 17% - до 796 долларов за тысячу кубометров.
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15.09.2021 23:34 Відповісти

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