Цены на газ в Европе взлетели до $964 за тысячу кубометров (обновлено)
Цена на газ в Европе продолжает рост по мере наступления холодов при полной неготовности европейской газовой системы к отопительному сезону. При этом, запасы в подземных хранилищах региона находятся на уровне исторических минимумов.
Как свидетельствуют данные биржи, спотовая цена газа в Европе вплотную подошла к отметке исторического максимума – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров. При этом выраженная в евро за МВт.ч цена газа уже перекрыла этот рекорд, передает Интерфакс-Украина.
Хотя еще утром цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures составляла 72,4 евро за МВт-ч, или $884 за тысячу кубометров.
В августе 2021 года среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, с начала сентября – уже $683 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $348 за тысячу кубометров.
Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65% ниже среднего уровня за последние пять лет.
Российский "Газпром" в настоящее время не ведет закачку газа в немецкие подземные хранилища "Реден", "Катарина", "Йемгум". С понедельника концерн начал отбор из хранилища "Бергермеер" в Нидерландах.
Кроме того, 13 сентября Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию дочернего предприятия российского "Газпрома" – Norg Stream 2 AG – как независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев.
По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".
Также цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу.
В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.
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Среднеазиатские 40 млрд кубов ушли по трубе в Китай. Рашка десятилетиями скупала у туркменов газ за копейки и перепродавала его европейцам.
Соответственно в Европе образовался дефицит, который нечем закрыть.
Меркель, терміново дай Путіну ... хоча б ордена!
У Газпрома за первые пол года рекорд по объеиу поставок в ЕС 100 миллиардов кубов.
Норвегия сократила поставки и добычу на 10%
СПГ в Европу из Катара и США в первом полугодии пришло меньше на 17 миллиардов кубов по сравненинию с первым полугодием 2020
Теперь понятно кто создал дефицит?
А то что вы пишите это лапша от Макогона и Витренко.
Вы я смотрю совсем не в теме.
Макогон также напомнил, что транзит российского газа в Турцию, Грецию и Болгарию через ГТС Украины прекратился после запуска газопровода "Турецкий поток".
Я же говорю вы не в теме.
Знаете например что Газпром в Усть-луге строит СПГ завод на 21 милилардов кубов в год, и его запустят в 24 и 25 году как раз когда заканчивается контракт с Украиной?
Если что-то не понятно Гугл вам в помощь, я не обязан вам разжовывать и ложить в ротик.
Через Украину 30 лет шел газ в Турцию а вы только вчера об этом узнали.
Всё элементарно и понятно.
Ещё этот министр сказал про СПГ (из СШАб Катара)который весь ушел в Азию, этого ты не заметил не прочитал?
Европа хочет чтобы Газпром поставил больше контрактов, на что Газпром вежливо отвечает нет. Вот про это политик и говорит.
Кстати тонна угля сейчас стоит 210$ против 70-80 обычно, тоже РФ шантажирует?
В Украине есть два адекватных специалиста по энергетики, Землянский и Марунич, поищи их в ютубе они всё четко и ясно объясняют.
На этом разговор с тобой закончен.
З.Ы. ой , чует мойо сэрцэ шо пропэрдять мыши газ в хранилищах ещё до декабря...
Запад нам п о м о ж е т. Афоризм Кисы Воробьянина .
https://www.youtube.com/watch?v=BKceOfR0scg
После утреннего взлета на 16%, до рекордных 966 долларов за тысячу кубов, октябрьские фьючерсы на газ на бирже ICE обвалились на 170 долларов и завершили торги в минусе относительно закрытия вторника (-0,8%). За семь часов газ подешевел на 17% - до 796 долларов за тысячу кубометров.