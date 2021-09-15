Два нелегальных колл-центра на Сумщине украли с банковских счетов граждан десятки миллионов, – СБУ
Служба безопасности прекратила деятельность двух подпольных колл-центров в Сумской области, сотрудники которой использовали звонки операторов, чтобы узнать у граждан информацию о их банковских счетах.
Позже мошенники снимали средства и часть из них переправляли местному криминальному авторитету, сообщает пресс-центр СБУ.
По информации спецслужб, к незаконной деятельности привлекли около 70 человек. Злоумышленники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клитентам. Точная сумма "доходов" дельцов устанавливается, но предварительные данные свидетельствуют о десятках миллионов гривен.
"Мошенники выдавали себя за сотрудников банков и рассказывали, что они проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Это позволяло им входить в доверие к "клиентам", которые охотно отдавали собственные персонифицированную информацию. Как следствие – злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу людей и снимали их деньги", – говорится в сообщении.
Часть этих средств шла на финансирование организованной преступной группировки местного криминального авторитета – "Леры Сумского". На данный момент он сбежал из страны и скрывается от правоохранителей за границей.
В рамках уголовного производства проход процессуальные действия.
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