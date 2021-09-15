Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо вслед за новым ограничением Минэкономики

Розничные сети АЗС 15 сентября подняли цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 1 грн – до 30,99 грн/л, бензин марки А-92 – на 67 копеек – до 31,61 грн/л, и дизельное топливо – на 63 копейки – до 29,32 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем 64-68 копеек за литр.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 67-80 копеек, а Shell – на 63-70 копеек.

Такие сети как KLO, "Параллель", UPG, Chipo и "Автотранс" подняли цены на топливо в пределах 0,05-1,2 грн за литр.

Напомним, 14 сентбря Министерство экономики Украины обнародовало обновленную среднюю стоимость бензинов в размере 26,61 грн/литр и дизтоплива – 22,32 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало сентября. Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,61 грн/л, дизтоплива – 29,32 грн/л.

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин увеличилась на 67 копеек, дизтопливо – на 63 копейки.