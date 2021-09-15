Киевсовет может отдать окружению Супруненко участок земли под застройку из-за самостроя, – СМИ

На одной из ближайших сессий Киевсовета депутаты собираются рассмотреть проект решения о передаче ООО "Менаполис" в аренду 0,55 га на ул. Голосеевской, 13Д для "реконструкции зданий и сооружений под жилищный комплекс.

Однако, как сообщают "Наші гроші", под реконструкцию попали три "сарая", сооруженные специально для соответствующего решения.

В противном случае, передача участка в аренду была бы незаконной.

Кроме того, отмечается, что указанные три "сарая", принадлежащие "Менаполису", были сооружены противоправно – об этом свидетельствуют материалы уголовного производства Нацполиции. Более того, выглядит так, будто их зарегистрировали в госреестрах еще до того, как они появились.

Застройщикам, чтобы получить привлекательный участок, достаточно иметь на нем гараж или сарай.

Как говорится в пояснительной записке к проекту решения, на участке, которую "Менаполис" хочет получить в аренду, расположены сооружения, якобы купленные фирмой в феврале 2019 года: склад материалов (11,4 кв. м), производственная ремтехмастерская (39,8 кв. м) и здание трансформаторной подстанции на 2 кв. м.

Площадь участка, которую планируют отдать в аренду под жилкомплекс, составляет 0,55 га, что в более чем 100 раз превышает общую площадь всех трех сооружений.

Они были построены только в начале 2019 года, что четко видно на снимках Google Earth.

Кроме того, то, что этих сооружений не было до начала 2019 года, указывается в материалах уголовного производства Нацполиции, которое расследуется по статье "самоуправство". По данным следствия, застройщик самовольно использовал участок на Голосеевской и провел на ней строительные работы без разрешительных документов.

Следователи установили, что по документам "менаполис" купил помещение у ООО "Міськжитлобуд", которое в свою очередь, якобы купило их у ГП "Специализированное управление№2" ОАО "Строймеханизация" в октябре 2015 года (все три фирмы связаны между собой), что зарегистрировал госрегистратор Управления госрегистрации Главного территориального управления юстиции в Киеве О.В. Коришко.

Но следователи пишут: "осмотром места события, проведенным 20 ноября 2017 года, установлено, что на участке по улице Голосеевская, 13Д какие-либо сооружения или их признаки фактически отсутствуют. Повторным осмотром от 11 января 2019 года на указанном участке зафиксировано только металлическая бытовка".

На все три здания суд по ходатайству следователей в апреле 2019 года наложил арест с запретом совершать какие-либо действия с сооружениями, а также проводить работы на участке. Однако, в январе этого года следственный судья по ходатайству "Менаполиса" отменил арест зданий и все запреты, ссылаясь, в частности, на то, что в производстве, которое расследуется с 2016 года, до сих пор так и не предъявлено никакого подозрения.

Если сооружения были самовольно построенными, то это должно быть установлено должностным лицом государственного архитектурно-строительного контроля, то есть в нашем случае - представителем Департамента по вопросам ГАСК г. Киева. Это лицо выдает предписание об устранении нарушений, а в случае невыполнения этих требований – подает в суд, который постановляет снести самовольно построенные объекты. На сегодня в судебном реестре отсутствуют данные о таком иске.

Зато чиновники очень оперативно, практически сразу после снятия ареста с "сараев" в январе этого года, начали процесс землеотвода для реконструкции зданий и сооружений, то есть трех самовольно построенных помещений, под жилой комплекс недалеко от станции метро "Демеевская".

Собственником и руководителем ООО "Менаполис" является Виктория Зиныч. Фирма была создана 20 января 2019 года, то есть за неделю до регистрации за ней сооружений на Голосеевской.

Зиныч до апреля этого года владела ООО "Закупки" и ООО "Закупки ком", владельцем которых вместо нее стало АО "ЗНВКИФ "Асвио Капитал" Вячеслава Супруненко – экс-депутата Киевсовета, бывшего зятя экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Его брат Александр Супруненко был депутатом Киевсовета и депутатом Верховной Рады Украины, в 2019 году он вновь баллотировался в парламент как самовыдвиженец, однако впоследствии снял свою кандидатуру.

Фирмы "Закупки", "закупки ком" и "Менаполис" зарегистрированы по одному адресу: Киев, ул. Изюмская, 5Б.

По данным Youcontrol, Зиныч также в 2016-2019 годах была совладельцем ООО "УХП-Эксплуатация" вместе с ПАО "Укрхудожпром", совладельцами которого ранее были братья Супруненко. С 2019 года основным владельцем "Укрхудожпрома" является ООО "КУА "СиПиДжи Ассетс Менеджмент", связанное с Супруненко. "Укрхудожпром" зарегистрирован на ул. Изюмской, 5 в Киеве. В свою очередь "УХП-Эксплуатация" было зарегистрировано и на ул. Изюмской, 5, и на ул. Изюмской, 5Б.

Собственниками ООО "Міськжитлобуд" являются Татьяна Капышинская и Виталий Пенской.

По данным Youcontrol, Капышинская в 2008-2017 годах была совладелицей ЧП "Элитстрой-Украина" и ООО "ФК "Альянс-Инвестстрой" вместе с ПАО "Актеон-Ф", собственником которого в 2015-2017 годах было КУА "СиПиДжи Ассетс Менеджмент". ООО "Міськжитлобуд" зарегистрировано в офисе на улице Тверской,6, как и еще две компании Александра Супруненко, которые он задекларировал.

Дочернее предприятие "Специализированное управление №2 "ООО "УБК Строймеханизация" было ликвидирвоано в 2019 году в процессе банкротства. Собственником ООО "УБК Строймеханизация" является все то же КУА "СиПиДжи Ассетс Менеджмент".