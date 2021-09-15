Расходы на образование и медицину превысят в 2022 году 380 миллиардов, – Шмыгаль

В проекте государственного бюджета на 2022 год заложено 193 млрд грн на медицинскую отрасль и 190 млрд грн – на образование.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, на медицину выделят на 31 млрд грн больше, чем в 2021 году и вдвое больше, чем в 2019 году.

"такое увеличение дает расходов дает возможность в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тыс. грн. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тыс. грн", – отметил он.

Как свидетельствуют данные проекта бюджета, который был представлен во время заседания правительства, на программу медицинский гарантий предусмотрено 157,5 млрд грн, на высокоспециализированную медпомощь, а также на закупку лекарств выделят 19,1 млрд грн. Еще 6 млрд грн пойдут на систему общественного здоровья и вакцинацию населения от COVID-19.

Кроме того, глава правительства уточнил, что на образование в 2022 году выделят на 21 млрд грн больше, чем в этом году.

"Следовательно это повышение зарплат учителей, повышение в 1,5-2,5 раза стипендий для студентов заведений высшего образования и профессионально-технических учреждений", – добавил Шмыгаль.

Согласно проекту госбюджета-2022, на зарплаты учителям в бюджет будет заложено 108 млрд грн, на стипендии студентам – на 4,5 млрд грн.