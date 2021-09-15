Кабмин исключил пять облэнерго из списка "большой приватизации" по поручению Зеленского

Кабинет министров исключил из перечня объектов большой приватизации пять облэнерго: "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго".

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании в среду, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, решение принято во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере (указ президента от 28 августа 2021 года №452/2021).

При этом правительство поручило Минэкономики, Минэнерго и Фонду госимущества подать предложения относительно дополнительного перечня объектов госсобственности для продажи, чтобы обеспечить предусмотренные от приватизации поступления в 2022-2024 годах.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 июля "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере". Документ содержит целый ряд поручений Кабмину, АМКУ, Фонду госимущества и НКРЭКУ.

Среди прочего, решено отменить приватизацию госпакетов акций облэнерго. Так, согласно решению СНБО, облэнерго с госчастью должны быть исключены из перечней приватизации и переданы в управление Минэнерго от Фонда госимущества.

Напомним, несколько лет к приватизации готовились пакеты акций по 70% "Хмельницк-" и "Николаев-", 65% "Харьков-", 60,25% - "Запорожье-" и 50,99% "Тернопольоблэнерго".