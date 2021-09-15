Валютная выручка от экспорта черных металлов выросла на 73%, – Таможенная служба

Металлургические предприятия Украины в январе-августе 2021 года увеличили поступления от экспорта черных металлов на 73,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $8,92 млрд с $5,15 млрд.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой, на черные металлы за этот период пришлось 21,34% общего объема поступлений от экспорта товаров против 16,7% за восемь месяцев прошлого года, передает Интерфакс-Украина.

В августе поступления от экспорта черных металлов составили $1,38 млрд.

При этом Украина в январе-августе текущего года нарастила импорт аналогичной продукции на 37,7% – до $898,1 млн. В августе этот показатель составлял $188,36 млн.

Кроме того, Украина в январе-августе 2021 года нарастила экспорт металлоизделий на 29,2% – до $771,56 млн. В августе их поставлено на $96,22 млн.

За восемь месяцев 2021 импорт металлоизделий возрос на 25,3% – до $691,84 млн. В августе их ввезено на $100,1 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году сократили поступления от экспорта черных металлов на 12% по сравнению с предыдущим годом – до $7 млрд 690,38 млн. При этом Украина в 2020 году сократила импорт аналогичной продукции на 17% – до $1,04 млрд.

Кроме того, Украина в 2020 году сократила экспорт металлоизделий на 13,2% – до $904,53 млн. За год импорт металлоизделий снизился на 20% – до $879,69 млн.