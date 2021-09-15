Кремль связал снижение цен на газ в Европе с запуском "Северного потока-2"

Запуск в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" позволит снизить цены на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя рекордный рост биржевых цен на газ в Европе, передает РБК.

"Скорейший ввод "Северного потока-2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что потребление газа в Европе растет, "кроме того, непонятно, какая будет зима – в случае если будут холода, то газа нужно будет еще больше".

Представитель Кремля также заявил, что скачки цен на бирже газа не имеют отношения к российским поставкам, поскольку "эти спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ".

"Получатели трубного газа не подвержены этой высокой волатильности, потому что там цена рассчитывается по другой формуле. В данном случае эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут", – заверил Песков.

Однако в мае глава "Газпром экспорта" и заместитель главы "Газпрома" Елена Бурмистрова отмечала, что 56,1% в структуре экспортных продаж газа "Газпрома" привязан к спотовым индексам, а 30,9% – к форвардным контрактам. Еще 13% поставляется с привязкой цены к стоимости нефтяной корзины.

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Как сообщалось, спотовая цена газа в Европе в среду вплотную подошла к отметке исторического максимума – 76 евро за МВт-ч или $969 за тысячу кубометров. При этом выраженная в евро за МВт-ч цена газа уже перекрыла этот рекорд.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигла 79 евро за МВт-ч, или $964 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 70,92%, что на 15,65 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

Также цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу.

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.