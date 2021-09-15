Кабмин разрешил "Укравтодору" взять кредит под госгарантии еще на 900 миллионов

Кабинет министров предоставил государственные гарантии по кредиту для Госагентства автомобильных дорог ("Укравтодор") на сумму 908,4 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 15 сентября, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, документом предложено утвердить условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для "Укравтодора".

Кроме того, предложено утвердить перечень объектов ремонта дорог, на которые планируется направить кредитные средства.

Авторы проекта постановления отмечают, что Кабмин ранее предоставил "Укравтодору" гарантии по займам на сумму до 20 млрд грн. По эти гарантии госагентство разместило еврооблигации на сумму $700 млн. Однако, учитывая курс гривни на дату предоставления гарантии, использовано было только 19,09 млрд грн. Таким образом остаток неиспользованного объема госгарантий по обязательствам "Укравтодора" составляет 908,41 млн грн.

В связи с этим Кабмин утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления госгарантий по ним на указанную сумму.

Как сообщалось, по состоянию на конец августа суммарные расходы на ремонт и строительство дорог с начала года выросли с изначально запланированных 75,25 млрд грн до 116,25 млрд грн, что на 1 млрд грн больше расходов 2020 года и соответствует десятой части всех доходов госбюджета Украины на текущий год.

При этом народные депутаты от президентской фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект изменений в закон "О госбюджете на 2021 год", которым предлагается увеличить расходы на строительство и ремонт дорог еще на 15 млрд грн.