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Экспорт металлолома подскочил с начала года в 30 раз, – Таможенная служба

Экспорт металлолома подскочил с начала года в 30 раз, – Таможенная служба

Украинские предприятия в январе-августе 2021 года увеличили экспорт лома черных металлов в 19,93 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 410,43 тыс. тонн, в том числе в августе – 75,84 тыс. тонн лома.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой 15 сентября, в денежном выражении экспорт металлолома возрос в 29,5 раза – до $157,15 млн, передает Интерфакс-Украина.

В то же время в январе-августе текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 31,7% – до 15,89 тыс. тонн. В денежном выражении ввоз лома возрос в 2,1 раза – до $28,94 млн.

Ввоз металлолома в январе-августе текущего года осуществлялся в основном из Турции (60,90% поставок в денежном выражении), РФ (33,07%) и Польши (1,75%); экспорт – в Турцию (86,89%), Румынию (5,71%) и Польшу (4,63%).

Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,824 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% - до $9,491 млн.

Ранее, согласно оперативной информации Украинской ассоциации вторичных металлов, предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе-августе 2021 года нарастили заготовку металлолома на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,76 млн тонн.

Украина в январе-июле 2021 года нарастила выручку от экспорта металлолома в 27,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $122,7 млн.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
експорт (3826) металобрухт (267)


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Це ж ринкова економика,йде експорт тому, що є нормальна ціна за товар,а якби на внутрішньому ринку місцеві бариги платити адекватну ціну то й лом перероблявся у продукцію на місці ,а вони ,що роблять? лобіюють у владних "бізнеспартнерів" тупо закрити кордони, але якщо Україна відкрита економіка то так робити не можна бо це провокує бідність.І так 30 років монополії олігархів призвела до деградації української економіки яка стала не конкурентноспроможною.
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15.09.2021 18:28 Відповісти

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