Экспорт металлолома подскочил с начала года в 30 раз, – Таможенная служба

Украинские предприятия в январе-августе 2021 года увеличили экспорт лома черных металлов в 19,93 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 410,43 тыс. тонн, в том числе в августе – 75,84 тыс. тонн лома.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой 15 сентября, в денежном выражении экспорт металлолома возрос в 29,5 раза – до $157,15 млн, передает Интерфакс-Украина.

В то же время в январе-августе текущего года страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 31,7% – до 15,89 тыс. тонн. В денежном выражении ввоз лома возрос в 2,1 раза – до $28,94 млн.

Ввоз металлолома в январе-августе текущего года осуществлялся в основном из Турции (60,90% поставок в денежном выражении), РФ (33,07%) и Польши (1,75%); экспорт – в Турцию (86,89%), Румынию (5,71%) и Польшу (4,63%).

Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,824 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% - до $9,491 млн.

Ранее, согласно оперативной информации Украинской ассоциации вторичных металлов, предприятия по операциям с ломом черных металлов в январе-августе 2021 года нарастили заготовку металлолома на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,76 млн тонн.

Украина в январе-июле 2021 года нарастила выручку от экспорта металлолома в 27,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $122,7 млн.