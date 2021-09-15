Глава "Газпрома" опроверг начало поставок газа по "Северному потоку-2" с 1 октября

Поставки газа по газопроводу "Северный поток-2" не начнутся 1 октября 2021 года, как ранее сообщало агентство Bloomberg.

Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, передает Интерфакс-Украина.

"1 октября поставки еще не начнутся", - сказал Миллер, отвечая на вопрос, начнутся ли поставки в оговоренную дату.

Как сообщалось, ранее российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". По данным СМИ, компания планирует начать поставки газа по новому трубопроводу в Европу с 1 октября, хотя вопросы с его сертификацией до сих пор не решены.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.

Ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.