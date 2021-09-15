СБУ ликвидировала одну из крупнейших в Украине платформ по продаже наркотиков

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Хмельницкой области нейтрализовали наркогруппировку. Ежемесячно злоумышленники сбывали в разные регионы Украины оптовые партии наркотиков и психотропов на миллионы грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Для реализации "товара" участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере Telegram. На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис.

Чтобы скрыть противоправную деятельность, они использовали профили мессенджера, которые были зарегистрированы на мобильные номера иностранных операторов связи.

Злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Киевскую, Хмельницкую, Львовскую, Винницкую, Черновицкую и Тернопольскую области. Они получали наркотики через систему так называемых "закладок".

Расчет за "товар" осуществляли с использованием криптовалют и электронных платежных систем.

Установлено, что организовали наркобизнес несколько жителей Хмельницкого. Среди них лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено:

подготовленную к сбыту партию наркотиков более чем на 1,5 млн грн;

оружие и более 400 патронов;

средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

деньги, вероятно, полученные преступным путем.

Сейчас организатору и двум активным участникам группировки сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.