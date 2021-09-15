СБУ ликвидировала одну из крупнейших в Украине платформ по продаже наркотиков
Киберспециалисты Службы безопасности Украины в Хмельницкой области нейтрализовали наркогруппировку. Ежемесячно злоумышленники сбывали в разные регионы Украины оптовые партии наркотиков и психотропов на миллионы грн.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Для реализации "товара" участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере Telegram. На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис.
Чтобы скрыть противоправную деятельность, они использовали профили мессенджера, которые были зарегистрированы на мобильные номера иностранных операторов связи.
Злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Киевскую, Хмельницкую, Львовскую, Винницкую, Черновицкую и Тернопольскую области. Они получали наркотики через систему так называемых "закладок".
Расчет за "товар" осуществляли с использованием криптовалют и электронных платежных систем.
Установлено, что организовали наркобизнес несколько жителей Хмельницкого. Среди них лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено:
- подготовленную к сбыту партию наркотиков более чем на 1,5 млн грн;
- оружие и более 400 патронов;
- средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
- деньги, вероятно, полученные преступным путем.
Сейчас организатору и двум активным участникам группировки сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Будь ласка, зачекайте...
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