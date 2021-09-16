Импорт нефтепродуктов с начала года превысил $3 миллиарда, – Таможенная служба

Украина в январе-августе 2020 года импортировала 5,28 млн тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и пр.), что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,06 млн тонн).

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, нефтепродукты импортированы на сумму $3,09 млрд, что на 40,8% больше, чем в январе-августе 2020 года ($2,19 млрд).

Из Беларуси импортировано топливо на $1,31 млрд (доля – 42,59%), РФ – на $698,53 млн (22,63%), Литвы – на $393,88 млн (12,76%), других стран – на $679,75 млн (22,02%).

Кроме того, Украина экспортировала 242,83 тыс. тонн (+22% к январю-августу 2020 года) нефтепродуктов на общую сумму $131,51 млн (+51,7%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $27,85 млн, Мальты – $18,55 млн, Эстонии – $16,44 млн, других стран – $68,66 млн.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-июле 2020 года импортировала 4,53 млн тонн нефтепродуктов, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,4 млн тонн).