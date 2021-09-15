"Укрэнерго" запросило поставки электроэнергии из Словакии из-за аварии на Бурштынской ТЭС Ахметова

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" 14 сентября активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии для обеспечения безопасности и избежания отключения потребителей энергоострова Бурштынской ТЭС из-за аварии на ее энергоблоке №1.

Как сообщает пресс-служба оператора энергосистемы Украины, объем предоставленной помощи с 11:00 14 сентября до 01:00 15 сентября составил 1200 МВт-ч.

В "Укрэнерго" отметили, что блок №1 аварийно отключился из-за свища на котле в 10:40 14 сентября, а также был аварийно разгружен блок №8. До этого в 05:01 также из-за свища был отключен блок №5, по другим аварийным причинам – блоки №12 и №10.

Предварительно для компенсации потерянной мощности диспетчером НЭК 14 сентября была отдана команда на загрузку Калушкой ТЭЦ, но она также была отключена в 10:00 вторника из-за дефекта паровой заслонки.

При этом в компании отметили, что 14 сентября было зафиксировано нарушение графика экспортных поставок э/э из БуОс с 05:00 до 07:00 в объеме 187 МВт-ч, с 10:00 до 11:00 – 45 МВт-ч, с 21:00 до 24:00 – 95 МВт-ч.

"Начиная с 01:00 15 сентября график экспортных поставок из БуОс выполняется без нарушений", – уточнили в "Укрэнерго".

Согласно данным на сайте НЭК, по состоянию на вечер среды в работе находятся пять энергоблоков Бурштынской ТЭС. Энергоблоки №1,5,6 находятся в аварийном ремонте, №3,4 – в текущем, №11 – в капитальном, №2 – законсервирован.

"ДТЭК Бурштынская ТЭС" на своей странице в Facebook в сентябре трижды сообщала об авариях энергоблоков в связи со свищами, указав, что "это нередкое явление, с которыми энергетики быстро справляются". Кроме указанных НЭК аварий было заявлено о такой же аварии на энергоблоке №1 9 сентября.

В сообщениях ДТЭК указано, что отключение блоков не повлияло на тепло- и электроснабжение Бурштынского энергоострова.

Как сообщалось, из-за пожара на энергоблоке №3 Бурштынской ТЭС 18 августа Украина также активировала аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

"ДТЭК Бурштынская ТЭС" входит в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Бурштынская ТЭС работает в Бурштынском энергоострове (БуОс) синхронно с энергосистемой Европы.