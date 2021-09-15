20 банков могут нуждаться в докапитализации на 42 миллиарда в случае кризиса, – стресс-тест НБУ

Дополнительная потребность в капитале у 20 из 30 проходивших стресс-тестирование банков при неблагоприятном сценарии может составить 41,7 млрд грн.

Об этом свидетельствуют результаты оценки устойчивости банков и банковской системы в 2021 году, сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Как отмечают в Нацбанке, стресс-тестирование проводилось по состоянию на 1 января 2021 года. Поэтому из вышеуказанных 20 банков четыре уже имеют нормативы достаточности капитала выше установленных целевых значений, а остальные 16 –должны принять дополнительные меры для повышения достаточности капитала или снижения рисков деятельности.

В то же время по базовому макроэкономическому сценарию повышенный уровень нормативов достаточности капитала был установлен лишь для 10 банков на общую сумму 5,3 млрд грн.

"Однако текущие значения шести из них превышают установленные целевые значения, поэтому лишь четыре банка требуют применения дополнительных мер для выполнения требований Национального банка", – отмечается в сообщении.

Нацбанк обращает внимание, что количество банков, для которых по результатам стресс-тестирования обнаружены риски для капитала, существенно не изменилась по сравнению с 2019 годом, однако оценка их потребности в капитале значительно снизилась.

"Так, по неблагоприятному сценарию эквивалент этой потребности на 1 января 2021 года составил 41,7 млрдгрн по сравнению с 73,8 млрд грн два года назад. По базовому сценарию потребность снизилась почти в семь раз – до 5,3 млрд грн по сравнению с 35,3 млрд грн в 2019 году", – подчеркивают в НБУ.

Улучшение результатов проведенных стресс-тестов Нацбанк объясняет более высокой капитализацией большинства банков, сохранением приемлемого качества кредитного портфеля и достаточным уровнем операционной эффективности, которые почти не ухудшились вследствие кризиса. В то же время сценарии для стресс-тестирования были мягче, чем в предыдущие годы.

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Нацбанк отмечает, что в этом году стресс-тестирование впервые включало оценку риска потери стоимости государственными ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости.

"Это элемент рыночного риска, который может реализоваться в случае резкого роста ожидаемой доходности долговых ценных бумаг в условиях глубокого кризиса. Общее влияние этого риска на банковскую систему является умеренным и в значительной степени концентрируется в государственных банках", – сказано в сообщении.

Нацбанк указывает, что результаты оценки устойчивости банков и, в частности, проведенного стресс-тестирования показали готовность банковской системы к дальнейшему внедрению требований к капиталу в соответствии с ранее обнародованным графиком.

Как сообщалось, в феврале Национальный банк решил возобновить стресс-тестирование банков после перерыва из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса в в прошлом году.

В целом оценку качества активов проходили 72 из 73 учреждений, имеющих банковские лицензии (за исключением банка "Расчетный центр", который отказался от банковской лицензии). Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, проходили 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.