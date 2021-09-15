Выручка экспортеров железной руды выросла с начала года вдвое, – Таможенная служба

Горнорудные предприятия Украины нарастили валютную выручку от экспорта железорудного сырья (ЖРС) в январе-августе 2021 года в 2,17 раза – до $5,47 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Государственной таможенной службы, при этом в натуральном выражении экспортные поставки железорудного сырья снизились на 3,1% – до 29,76 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.

Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (45,04% поставок в денежном выражении), Чехию (9,4%) и Австрию (7,70%).

В то же время валютная выручка от экспорта передельного чугуна в январе-августе 2021 года в денежном выражении возросла на 93,7% – до $1,13 млрд, тогда как в натуральном выражении поставки выросли всего на 6% – до 2,17 млн тонн.

При этом экспорт осуществлялся в основном в США (57,07% поставок в денежном выражении), Италию (20,38%) и Турцию (10,89%).

В то же время в Украину в январе-августе 2021 года было импортировано ЖРС на $158 тыс. в суммарном объеме 1,18 тыс. тонн. Импорт чугуна за указанный период составил 149 тонн на $163 тыс.

Как сообщалось, в мае президент Владимир Зеленский назвал необходимым повышение ренты на добычу железной руды из-за резкого роста мировых цен, что позволяет собственникам рудных компаний получать сверхприбыль.

Однако принятие соответствующего законопроекта №5600, рассмотрение которого ожидалось в июле, отложено.

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Напомним, Украина в 2020 году нарастила экспорт ЖРС на 16% по сравнению с предыдущим годом – до 46,29 млн тонн, при этом валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 24,7% – до $4,24 млрд.

Экспорт передельного чугуна в 2020 году в натуральном выражении вырос на 20,3% по сравнению с предыдущим годом – до 3,1 млн тонн, а в денежном выражении экспорт возрос на 15% – до $922,23 млн.