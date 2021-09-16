На энергетическую сферу в бюджете на следующий год предусмотрено 10 миллиардов, – Минфин

Расходы на энергетическую сферу в следующем году предусматриваются на уровне 10 млрд грн, свидетельствует проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", утвержденный правительством 15 сентября.

Согласно презентации проекта госбюджета на 2022 года, представленной министром финансов Сергеем Марченко в ходе правительственного заседания, государственная поддержка угольной отрасли составит 4,5 млрд грн. Она включает частичное покрытие оплаты труда шахтеров, расходы на ликвидацию неприбыльшых шахт и горно-спасательные работы.

Кроме того, планируется направить грант правительства Германии в размере 1,1 млрд грн на поддержку трансформации угольных регионов, а также 4,1 млрд грн – по проектам МФО, в частности по модернизации ГЭС и подстанций, повышении эффективности газодобычи, повышении энергоэффективности и надежности Объединенной энергосистемы Украины.

По словам Марченко, общий ресурс подписанных проектов МФО – 42 млрд грн.

Помимо этого, 49,7 млн грн планируется израсходовать на безопасность в энергоотрасли.

В то же время Марченко отметил, что финансовый ресурс на развитие жилищно-коммунального хозяйства и реализацию энергоэффективных мероприятий составит свыше 70 млрд грн.

"Из них 5,3 млрд грн – средства Фонда энергоэффективности, 64,9 млрд грн – МФО и правительств других государств, из них 3,9 млрд грн уже учтены в проекте бюджета", – пояснил министр.

Доходы бюджета на год 2022 год определены на уровне 1,277 трлн грн, что на 161 млрд грн выше по сравнению с плановыми показателями госбюджета на 2021. Расходы предлагается установить в размере 1,47 трлн грн (+103 млрд грн к плановому показателю госбюджета на 2021).

При этом дефицит госбюджета предлагается заложить в размере 3,5% ВВП по сравнению с 5,5% в госбюджете на 2021 год, добавил министр.

Проект госбюджета на 2022 год построен, как и указано в Бюджетной декларации, на прогнозе роста номинального ВВП до 5,37 трлн грн, росте реального ВВП на 3,8%, курсовом коридоре гривни к доллару на конец года – 28,6-28,7 грн/$.

При этом ожидается, что инфляция на конец 2022 года составит 6,2%.

Согласно проекту закона, Минфин ожидает рост поступлений от НДС на уровне 72,5 млрд грн – до 564,5 млрд грн, от налога на доходы физлиц – на 23,2 млрд грн, до 160,8 млрд грн, от налога на прибыль предприятий – на 25,5 млрд грн, до 137,3 млрд грн, от акцизного налога – на 2,3 млрд грн, до 81,9 млрд грн. Кроме того, предполагается рост поступлений на 19,8 млрд грн за счет дивидендов госпредприятий – до 48,6 млрд грн.

Доходы от рентной платы предлагается заложить на уровне 45,8 млрд грн, что на 4,7 млрд грн выше ожидаемого показателя в 2021 году.