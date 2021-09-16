Расходы на борьбу с COVID-19 с начала года превысили 30 миллиардов, – Минфин

В течение января-августа 2021 года на борьбу с COVID-19 было потрачено более 30 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, на оплату услуг экстренной помощи и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с коронавирусом, и услуг по вакцинации потратили 11,8 млрд грн. Еще 9,8 млрд грн пошло на закупку вакцин от COVID-19.

В целом на лечение больных коронавирусом и вакцинацию в рамках медицинских гарантий в 2021 году было направлено 17,5 млрд грн, а на закупку 38 млн доз вакцин – 10,5 млрд грн.

На приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения коронавируса (кроме вакцин) было направлено 2,5 млрд грн, в том числе 1,7 млрд грн средств местных бюджетов.

Обеспечение больниц кислородом за указанный период стоило бюджету 0,5 млрд грн. На мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина ушло 2,9 млрд грн.

Выплаты материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничные") составили 800 млн грн. Еще 1,1 млрд грн составили выплаты помощи по безработице.

Как сообщает Минфин, в целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.

"Минфин осуществляет системное и комплексное финансирование мер по усилению способности здравоохранения, в частности в борьбе с коронавирусом. Проектом бюджета на 2022 год предусматривается увеличение расходов на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на более 30 млрд грн по сравнению с 2021 годом. Однако также надеемся на сознание граждан о важности собственных усилий для минимизации рисков, связанных с последствиями этого заболевания. Сейчас Украина имеет достаточно вакцин для прививки для тех граждан, которые пока не вакцинировались", – прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.