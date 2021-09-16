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Минэкономики сменило задержанного за растрату главу Государственной зерновой корпорации (обновлено)

Минэкономики сменило задержанного за растрату главу Государственной зерновой корпорации (обновлено)

Министерство экономики приняло решение назначить заместителя главы правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" Василия Коваленко временно исполняющим обязанности главы правления компании.

Соответствующее решение Минэкономики приняло 15 сентября, сообщает пресс-служба ГПЗК в Facebook.

Коваленко с сентября 2019 года работает на должности заместителя главы правления ГПЗКУ, в мае-ноябре 2020 года он уже временно возглавлял госкорпорацию.

Кроме того, в ГПЗК уточнили, что также 15 сентября Минэкономики уволило с должности врио главы компании Андрея Власенко. Согласно данным на сайте ГПЗКУ, Власенко остается заместителем главы правления корпорации.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили чиновников АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) на растрате имущества компании. Общая сумма ущерба составила $57 млн.

По данным следствия, чиновники госкомпании в сговоре с другими лицами совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Также они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия.

Правоохранители 10 и 11 августа провели 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. Следственные действия проходили по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях. По результатам проведения обысков обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, $200 тыс.

16 августа Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения руководителю ГПЗКУ Андрею Власенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавлял депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.

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Джерело:  ГПЗК
Мінекономрозвитку (1996) ДПЗКУ (183)


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