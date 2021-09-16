Минэкономики сменило задержанного за растрату главу Государственной зерновой корпорации (обновлено)

Министерство экономики приняло решение назначить заместителя главы правления АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация" Василия Коваленко временно исполняющим обязанности главы правления компании.

Соответствующее решение Минэкономики приняло 15 сентября, сообщает пресс-служба ГПЗК в Facebook.

Коваленко с сентября 2019 года работает на должности заместителя главы правления ГПЗКУ, в мае-ноябре 2020 года он уже временно возглавлял госкорпорацию.

Кроме того, в ГПЗК уточнили, что также 15 сентября Минэкономики уволило с должности врио главы компании Андрея Власенко. Согласно данным на сайте ГПЗКУ, Власенко остается заместителем главы правления корпорации.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили чиновников АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) на растрате имущества компании. Общая сумма ущерба составила $57 млн.

По данным следствия, чиновники госкомпании в сговоре с другими лицами совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты. Также они заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия.

Правоохранители 10 и 11 августа провели 62 обыска в Киеве, на территории Волынской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Одесской областей. Следственные действия проходили по местам работы и жительства фигурантов, в транспортных средствах и в офисных помещениях. По результатам проведения обысков обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности, $200 тыс.

16 августа Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения руководителю ГПЗКУ Андрею Власенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавлял депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.