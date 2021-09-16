Кабмин открыл доступ к бюджету для фонда по выплате премий от Зеленского

Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил Порядок использования средств из государственного бюджета Фондом президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

Как сообщает пресс-служба президента, это позволит Фонду начать свою работу.

"Фонд президента был создан в 2019 году с целью поощрения развития талантливой молодежи, повышения качества образования и науки, воспитания здоровых граждан. В июне 2021 года Владимир Зеленский утвердил положение о Совете Фонда, перезагрузив его деятельность", – отмечается в сообщении.

Планируется, что в первую очередь из средств Фонда начнут выплачивать премии в размере 100 тыс. грн победителям международных олимпиад. Также начнутся выплаты президентских стипендий в размере 10 тыс. грн участникам внешнего независимого оценивания, которые получили высокие результаты. Стипендии будут выплачивать ежемесячно в течение года.

Также запланировано финансирование премий для поощрения достижений украинских спортсменов, привлечения молодежи к участию в спорте и поддержки тренерской деятельности.

Кроме того, средства Фонда также могут направляться на привлечение иностранных высококвалифицированных преподавателей и тренеров для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, где нужно усилить уровень подготовки специалистов.

В сообщении отмечается, что официальный запуск Фонда президента состоится на торжественном заседании Совета Фонда с участием руководства государства, во время которого состоится награждение победителей международных олимпиад.