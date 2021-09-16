Кабмин завысил объем поступлений от Нацбанка в 2022 году на 11 миллиардов, – проект госбюджета

Кабинет министров предусмотрел в госбюджете на 2022 год поступление части прибыли от Национального банка Украины (НБУ) в размере 24,43 млрд грн, тогда как сам Нацбанк оценивает эту сумму в 13,6 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует правительственный законопроект №6000 "О государственном бюджете Украины на 2022 год", который зарегистрирован в Верховной Раде.

"Установить, что в 2022 году Национальный банк Украины после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом НБУ годовой финансовой отчетности и формирования резервов... перечисляет в государственный бюджет средства на общую сумму не менее 24,43 млрд грн", – сказано в документе.

Как сообщалось, в конце августа Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил ориентир по переводу 13,6 млрд грн прибыли к распределению за 2021 год в государственный бюджет Украины в 2022 году.

Таким образом, в проекте госбюджета на 2022 год поступления от перечисления части прибыли НБУ могут быть завышены на 10,8 млрд грн.

Так, Нацбанк перечислил в госбюджет в 2021 году 24,43 млрд грн при заложенном в бюджет показателе 33 млрд грн.

При этом в процессе принятия госбюджета-2021 в Нацбанке указывали, что план по отчислениям НБУ в госбюджет на 2021 год в размере 33 млрд грн завышен приблизительно на 10 млрд грн.