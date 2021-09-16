Строительство аэродрома в Днепре подорожало на 1,7 миллиарда после смены подрядчика

Компания "Онур" стала победителем тендера на строительство аэродрома для аэропорта в Днепре, предложив выполнить работы за 5,64 млрд грн при ожидаемой стоимости 5,7 млрд грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передает Mintrans.

Конкурентом "Онура" на конкурсе была только компания "Ростдорстрой". Обе компании являются крупнейшими получателями подрядов "Укравтодора".

Как сообщалось, в июле госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро") повторно объявило тендер на строительство аэродрома в Международном аэропорту "Днепропетровск" за 5,7 млрд грн.

Перед этим Кабмин назначил новым исполняющим обязанности директора госпредприятия "Фининпро" Юрия Журавлева, который до этого возглавлял Службу автомобильных дорог в Черкасской области.

Напомним, в январе ООО "Альтис-Констракшн" выиграло тендер на выполнение работ по строительству нового аэродрома в международном аэропорту города Днепра, предложив финальную стоимость работ в размере 3,95 млрд грн, что на 30,6% ниже ожидаемой цены (5,69 млрд грн).

Однако затем АМКУ приостановил госфинансирование проекта из-за того, что Мининфраструктуры не уведомило комитет о предоставлении госпомощи, чем нарушило нормы закона "О государственной помощи субъектам хозяйствования".

После смены главы "Фининпро" договор с ООО "Альтис-Констракшн" был расторгнут якобы по причине ненадлежащего выполнения работ. При этом подрядчик получил по договору 0 гривен, согласно данным в Prozorro.

Уже в июле АМКУ разрешил возобновить предоставление государственной помощи Министерством инфраструктуры Украины на проектирование и строительство взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепропетровск".