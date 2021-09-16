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Строительство аэродрома в Днепре подорожало на 1,7 миллиарда после смены подрядчика

Строительство аэродрома в Днепре подорожало на 1,7 миллиарда после смены подрядчика

Компания "Онур" стала победителем тендера на строительство аэродрома для аэропорта в Днепре, предложив выполнить работы за 5,64 млрд грн при ожидаемой стоимости 5,7 млрд грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передает Mintrans.

Конкурентом "Онура" на конкурсе была только компания "Ростдорстрой". Обе компании являются крупнейшими получателями подрядов "Укравтодора".

Как сообщалось, в июле госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро") повторно объявило тендер на строительство аэродрома в Международном аэропорту "Днепропетровск" за 5,7 млрд грн. 

Перед этим Кабмин назначил новым исполняющим обязанности директора госпредприятия "Фининпро" Юрия Журавлева, который до этого возглавлял Службу автомобильных дорог в Черкасской области. 

Напомним, в январе ООО "Альтис-Констракшн" выиграло тендер на выполнение работ по строительству нового аэродрома в международном аэропорту города Днепра, предложив финальную стоимость работ в размере 3,95 млрд грн, что на 30,6% ниже ожидаемой цены (5,69 млрд грн).

Однако затем АМКУ приостановил госфинансирование проекта из-за того, что Мининфраструктуры не уведомило комитет о предоставлении госпомощи, чем нарушило нормы закона "О государственной помощи субъектам хозяйствования".

После смены главы "Фининпро" договор с ООО "Альтис-Констракшн" был расторгнут якобы по причине ненадлежащего выполнения работ. При этом подрядчик получил по договору 0 гривен, согласно данным в Prozorro.

Уже в июле АМКУ разрешил возобновить предоставление государственной помощи Министерством инфраструктуры Украины на проектирование и строительство взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепропетровск".

Автор: 

Джерело:  Mintrans
Дніпро (516) будівництво (2223) тендер (2157) аеродром (49)


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Вот уже и началось строительство за госдарственный счет аэродрома Игорю Валеричу. И ВПП и само здание аэровокзала и навигационное оборудование-ГОСУДАРСТВУ УКРАИНА НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ!!! И об этом, со времен отца олигархии, господине Кучме известно всем можновладцам. Но, приказ, есть приказ- обсуждать не полагаецца.
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16.09.2021 19:31 Відповісти
свернуть в любое село - дорог нет , в городе днепрпостаянно пробки, везде платные стоянки на разрушеных тротуарах, весь транзит прямо через центр, вокзалы **.. стыд а он загоняет 6 млрд чтобы несколько задниц в египет слетало с беней
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16.09.2021 20:47 Відповісти
Миша вокруг Днепра строится дорога, та и в самом городе активно идет строительство всякой инфраструктуры. Зачем паникуешь ?
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17.09.2021 04:34 Відповісти
ну не активно, но местами строится.
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17.09.2021 14:47 Відповісти
А разве в 2012 не построили аэропорт в Днепре Львове
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17.09.2021 09:07 Відповісти
В Днепре не строили
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17.09.2021 13:04 Відповісти
Стадион построили к 2012м но аэропорт нет, поэтому в Днепропетровске Евро-2012 не игралось.
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17.09.2021 14:48 Відповісти
Ця держава була створена під олігархів,вся економіка обслуговує тільки їх інтереси.
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17.09.2021 12:08 Відповісти

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