Нацкомиссиия повысила тариф поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии в 2 раза

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф на услуги поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии, которым является ГПВД "Укринтерэнерго", на четвертый квартал 2021 года вдвое – до 1238,17 грн за МВт-ч.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг, 16 сентября, передает Укринформ.

Новый тариф вступит в силу с 1 октября.

Тариф поставщика "последней надежды" рассчитывается как разница среднеарифметического значения цен на электрическую энергию за 4 часа с самыми высокими ценами рынка "на сутки вперед" для каждых суток первых двух месяцев базового периода (предыдущего квартала) и фактической средней ценой на электрическую энергию, которая сложилась на рынке "на сутки вперед" за первые 2 месяца базового периода.

По данным "Оператора рынка", первая составляющая тарифа составляет 3000,52 грн за МВт-ч, вторая – 1762,35 грн за МВт-ч.

Как сообщалось, 9 июня НКРЭКУ установила тариф на услуги поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке электроэнергии на третий квартал 2021 года на уровне 613,16 грн за МВт-ч, что на 70% выше, чем в предыдущем квартале (360,62 грн/МВт-ч).

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, во время которого определяется такой поставщик. Однако, поскольку соответствующий конкурс не состоялся, 12 декабря 2019 года Кабмин без конкурса утвердил "Укринтерэнерго" в качестве ППН до 1 января 2021 года.

Однако в декабре 2020 года Кабинет министров продлил обязанности "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии еще на год.