Фонд госимущества отменил продажу железнодорожного комплекса фирме Кропачева за 300 миллионов

Фонд государственного имущества отказался подписывать договор продажи целостного имущественного комплекса промышленного ж/д транспорта ГОАО "Димитровуглевантажтранс" с компанией "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева, которая была признана победителем соответствующего аукциона.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные в системе "Prozorro.Продажи".

В частности, в своем приказе об отказе в заключении договора продажи актива региональное управление Фонда государственного имущества по Донецкой и Луганской областях указвыает причиной такого решения то, что ООО "Укрдонинвест" не предоставило выписку из открытого Единого государственного реестра юрлиц.

Как сообщалось, в конце августа ООО "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева на приватизационном онлайн-аукционе предложило выкупить целостный имущественный комплекс промышленного ж/д транспорта ГОАО "Димитровуглевантажтранс" (Мирноград, Донецкая область) за 301 млн грн, что в 4,5 раза выше стартовой цены.

В Фонде госимущества уточняли, что в состав комплекса входят 18 зданий и сооружений общей площадью 13,52 тыс. кв. м. Объект расположен на территории площадью 56,9 га, на 14 участках.

"Димитровуглевантажтранс" обслуживает несколько шахт в Донецкой области, занимается грузовыми перевозками. Хозяйственная деятельность транспортного предприятия также предусматривает вспомогательное обслуживание наземного транспорта - предоставление услуг по толканию и буксировке.

Напомним, в феврале 2018 года Кропачев сообщил о покупке трех обогатительных фабрик (ЦОФ): "Украина", "Мирноградская" (ранее - "Комсомольская") и "Россия", которые ранее принадлежали сыну беглого экс-президента Александру Януковичу.

Кропачев также контролирует ООО "Краснолиманское", расположенное на территории ГП "Краснолиманская", и осуществляющее добычу на угольных пластах предприятия в рамках договора с ним до декабря 2032 года.

Кроме того, бизнесмен является совладельцем ООО "Сани Украина", официального дилера китайской Sany Heavy Equipment в Украине, занимающейся производством проходческой горно-шахтной техники.

Кропачев также интересуется приватизацией ПАО "Центрэнерго".