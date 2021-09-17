Расходы на социальные программы вырастут в 2022 году на 7,3 миллиарда, – Минсоцплитики

Согласно принятом Кабинетом министров проекту госбюджета на 2022 год, финансирование социальных программ увеличено на 7,3 млрд грн по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства соцполитики.

По словам главы ведомства Марины Лазебной, приоритетом правительства остается пенсионное обеспечение. В частности, речь идет о:

индексации пенсий с 1 марта, которая ожидается для всех пенсионеров,

доплатах военным пенсионерам,

перерасчете пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС,

расширении программы относительно возрастных доплат к пенсиям для пенсионеров 70-75 лет,

установлении минимальной пенсии на уровне 3 тыс. грн для людей в возрасте от 70 лет при полном стаже.

Кроме того, отмечается, что программа субсидий также увеличивается на 3,2 млрд грн. Также проект госбюджета предусматривает целевые социальные инвестиции в размере 1,14 млрд грн.

Напомним, доходы бюджета на год 2022 год определены на уровне 1,277 трлн грн, что на 161 млрд грн выше по сравнению с плановыми показателями госбюджета на 2021. Расходы предлагается установить в размере 1,47 трлн грн (+103 млрд грн к плановому показателю госбюджета на 2021).

При этом дефицит госбюджета предлагается заложить в размере 3,5% ВВП по сравнению с 5,5% в госбюджете на 2021 год, добавил министр.

Проект госбюджета на 2022 год построен, как и указано в Бюджетной декларации, на прогнозе роста номинального ВВП до 5,37 трлн грн, росте реального ВВП на 3,8%, курсовом коридоре гривни к доллару на конец года – 28,6-28,7 грн/$.

При этом ожидается, что инфляция на конец 2022 года составит 6,2%.